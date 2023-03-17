自由廣場》請勿取消確診者視訊看診

◎ 林應然

中央流行疫情指揮中心十六日表示，疫情持續穩定且處於低點，快篩陽性之輕症或無症狀民眾免通報免隔離措施將自二十日（個案採檢日）起實施。民眾自行快篩陽性後，如出現重症警示症狀，或是六十五歲以上長者、孕產婦或具慢性病史等具重症風險因子對象，請儘速就醫，以利醫師評估開立公費口服抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡之風險。惟中央流行疫情指揮中心堅決取消確診者得以視訊看診一事，醫界相當不解。

通報隔離措施會付出許多社會成本，因此在疫情穩定後應予取消，但確診者權宜使用視訊看診以避免相互交叉感染，反而可以減少社會成本，應延續進行才是。試問，如果有確診者持快篩陽性樣本親至醫療院所就診，其他候診病患可否接受？候診病患包含老人小孩等高風險族群，如因其他疾病就診卻遭染疫，是否會付出更多社會成本？大家目前能接受與確診者同時聚集看病？

請繼續往下閱讀...

據健保看診規定，病患要親自就診才能診斷給藥，醫師若無目前新冠肺炎的特殊傳染病保護傘而執行視訊看診，勢必面臨違法的困擾，而診間同時在場等候的病患也會面臨被傳染的風險。因此取消確診者視訊看診恐怕會引發民怨，盼為政者三思，謹慎合理正確決策。

（作者為醫師，新北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法