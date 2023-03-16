自由廣場》在缺藥潮中思考藥品市場

◎ 周麗芳

台灣缺藥問題日漸加劇，社區藥局之間平常調貨，甚至出現必須「以藥易藥」交換。事實上，缺藥不單是醫藥健保課題，而是牽涉更高層次的產業經濟政策。

環顧歷史發展，市場失靈現象屢見不鮮，且藥品市場肯定不會存在經濟學上的完全競爭。藥品生產與銷售的資格受到國家層層管制，供給者進場門檻極高。多數藥品是透過醫師決定，消費者難以影響價格與決定數量。加上，每人體質差異，適合不同成分、劑型、劑量，單一品項的藥品難有足夠交易規模。台灣全民健保採用單一保險人制度，健保署善盡職責，站在買方立場，逐年調降藥價，未可厚非。不過，在供需力量嚴重失衡的藥品市場，國家立場動見觀瞻，影響產業發展深遠。

請繼續往下閱讀...

不少藥品攸關民眾性命，學理上，藥品可視為「殊價財（merit good）」，意即不能因個人經濟能力較差而被摒之門外。然而，難道就由國家全數提供？對於已過專利期的藥品，歐美國家多數健保公司只給付較低價格的一般學名藥，或是只支付固定價錢，差價由被保險人自行負擔，如同台灣健保現行人工關節與血管支架等特材的自付差額。台灣健保藥品遲未跟進實施，原因在於充斥進口藥品，藥價政策介於引發貿易爭端與扶植國內產業的兩難間。

市場異質性高，政策往往擺盪於自由經濟與計畫經濟間，莫衷一是，難以抉擇，自是可以理解。在受到高度管控的藥品市場裡，藥事法解除成藥與指示用藥的處方限制，健保法自始至今也規定成藥與指示用藥不在給付範圍，讓不少藥品有自由買賣的空間。或許政府當以跨部會思維，審慎評估相關政策，除了考慮健保體制下民眾領藥流程的便利性，更應著眼國內製藥產業的永續發展，方是全民之福。

（作者為政治大學財政學系教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法