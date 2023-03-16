自由廣場》籌建海巡立體化能量

◎ 陳尚勇

年初甫接下海委會主委重任的管碧玲女士，日前以「三安、四海」闡述，台灣這個以海洋立國國家的海洋事務，其中「國安、治安、平安」的三安，也是海委會海巡署在我國海岸、領海、鄰接區例行查緝走私偷渡、海上救援，並持續在經濟海域及公海遂行海上巡護的職責。近年來，中國在台海週遭不斷侵擾，並藉海警艦艇等非常規武力方式，運用「灰色地帶」衝突戰法，測試我國反應能力與底線，第一線處理兩岸海上事務與紛爭的海巡署，角色吃重。雖然歷屆政府均宣揚我國乃海洋立國，然惟有將其付諸實際行動，執行「強化海巡編裝發展方案」及「籌建海巡艦艇發展計畫」，以健全海上執法艦隊。

然而，現代化立體的海空作業，是建構國家海巡能力不可或缺的一環，在面對近半月來接連發生的四艘船舶急難事件，管主委提出須重視海巡署成立「航空分署」議題，完善海巡立體化能量。尤以搜尋於關島海域遇難的「昇豐128」漁船，美、菲兩國共出動六架海巡定翼機參與搜尋，在長距離、大範圍的情況下，以定翼機搜尋，並在尋獲遇難船隻時，遂行緊急救難機具的投放，之後再以旋翼機執行救援。但因為海巡署自身空中兵力，僅利用艦艇平行搜索，事倍功半。雖海巡署已規劃旋翼無人機隨艦偵巡，但還是受限其飛行距離與海上多變天候。

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除鄰近中、日、韓、越南等海巡單位均有專屬的海巡任務機隊外，菲律賓海岸警衛隊也僅以不到三年時間，建構了海空巡邏能量，並參加了與美國海岸巡防隊的「美菲海防聯合演習」。相形之下更顯我國海巡空中能量不足與建構急迫性。艦（船）艇搭載直升機出海執行任務是各國海軍、海巡基本配置，就連國內遠洋漁船都搭載MD500直升機來觀測與搜尋漁群，用空中偵巡強化執行任務效能，然空勤總隊現階段完全不足以支援海巡署需求，近年多起海事糾紛與事件中，顯示出空勤總隊無法完全應對海、空二元化作業；佐以海巡署駐守的東沙與南沙太平島，也因空勤總隊無法提供應有的空中巡護、空中救護及行政運輸，只能仰賴空軍運輸機的支援。

現階段除可參考英、澳甚至中國海警的作法，結合民間資源，租賃民間航空業者適宜定翼機及旋翼機，填補海巡空中能量的空白外，也建議海委會儘快配置相關航空專業人力，務實規劃海巡立體化能量可行方案，以強化海洋「國安、治安、平安」。

（作者為前空軍軍官，中正大學戰略暨國家安全碩士）

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