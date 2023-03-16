自由廣場》空軍子弟有感於馮主委談話

◎ 宋磊

兩岸關係伴隨的歷史與意識型態的糾葛，對抗超過七十餘年，台灣早已蛻變成一個成熟的民主國家，而中國至今仍舊維持一黨專政的威權體制，雙方關係如今更面對著中美對抗的國際新局，一些議題確實需要有新的思考。

日前退輔會主委馮世寬召開記者會，公開向國內一些退伍軍人團體呼籲，對於中國六月即將舉辦黃埔建校九十九週年活動，不要輕易落入對岸的統戰圈套。馮主委同時表示，希望退伍軍人團體能夠共體時艱，支持明年在台擴大舉辦黃埔建軍一百週年慶祝。隨後退輔會副主委也表示黃埔正統在台灣，呼籲別輕易前往中國，落入中共圈套。

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坦白說，從實務面而言，黃埔正統確實在台灣深耕數十年之久，無論台灣歷經多少次政黨輪替，或是從威權體制過渡成一個成熟的民主國家，中華民國軍人保衛的是台澎金馬等地，並不是保衛中國大陸，因此就國族認同上，確實不適合參加中共所舉辦的黃埔建校紀念活動。

再者，從二○一七年開始，中共不斷以軍機／艦持續對台灣西南方的防空識別區逼近，並持續以機艦壓迫與越過海峽中線，不但造成我現役海空軍人員輪番升空、出海警戒，使得我軍人員戰備壓力倍增，但我中華民國的軍隊仍不改原則，持續針對來犯敵機／艦執行廣播驅離任務。這時，若資深退伍學長前往中國參加黃埔活動，現役軍中的學弟妹情何以堪？

其三，中共對台統戰技巧，向來以分化對手為主要原則，並且區分為主要敵人與次要敵人。對於中共而言，無論是現役或退役軍人，無論是藍或綠，都是北京當局統戰／打壓的對象；這是中共長期以來的統戰技巧，因此呼籲退伍軍人勿前往中國參與黃埔活動，確實有其道理。

無論是馮主委的肺腑之言，甚或副主委的再三呼籲，筆者認為任何一位退伍軍人，無論個人黨政色彩為何，或是兩岸主張為何，皆應留在台灣慶祝黃埔建校活動，而非輕易的讓中國獲得分化與統戰台灣的養分。

（作者為淡江大學戰略所博士生，空軍子弟）

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