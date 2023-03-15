自由廣場》看新任中國國防部長李尚福

◎ 林穎佑

隨著中國全國人大的落幕，李尚福也如同去年廿大時的預測一樣，出任中國國防部長。李尚福，一九五八年生江西人，軍旅經歷大多在總裝備部西昌衛星發射中心歷練，並於二○○三年十二月擔任西昌衛星發射中心主任。二○一三年九月調任總裝備部司令部參謀長、次年十二月擔任總裝備部副部長，並在二○一六年軍改後調任至新成立的戰略支援部隊擔任副戰區級別副司令兼參謀長，後回任裝備發展部部長，二○一九年晉升上將。

從資歷上觀察，其能持續在仕途上發展應與現任軍委副主席張又俠有關，兩人過去在總裝備部共事（張又俠曾擔任總裝備部與軍改後的裝備發展部部長）。對於習慣傳統陸軍作戰，且在科技發展較為陌生的張又俠而言，要擔任負責航天科技發展重任的總裝備部難免有些吃力，因此非常需要具有科技背景的李尚福協助。如今在現代化作戰上，北斗衛星應用與太空航天的相關事務絕對會是解放軍在戰場上的致勝關鍵，擁有前述科技背景知識的李尚福在本職學能上，能補足其他軍委會將領的不足。

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但對李尚福而言，二○一八年九月美國國務院宣布李尚福因牽涉與俄羅斯的軍火交易，因此以「制裁反制美國敵人法案」加以制裁。該項制裁令禁止中央軍委裝備發展部和李尚福本人申請出口許可與進入美國金融系統，並將其加入美國財政部特別指定名單，禁止美國公民與其有生意往來。這也是為何曾傳出李尚福出線機率不大的原因。

先不論美國制裁效果如何，但對於主要職責是軍事外交的中國國防部長而言，日後在眾多國際會議場合或在與美國進行雙邊國防事務交流互動，以及美中雙防長會議時，未來是否會對美中軍事外交互動造成影響？對中國而言，也認為未來在美中互動上，會逐漸以聯合參謀部為主，或直接由軍委副主席代表處理？畢竟在黨軍關係的體制原則下，一向被戲稱為「三無單位」（無具體編制、無具體機構、無辦公地點）的中國國防部其職權本就有限，其角色值得後續觀察。

（作者是淡大國際事務與戰略研究所助理教授）

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