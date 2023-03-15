自由廣場》參加大陸黃埔九九年校慶之我見

◎ 廖念漢

國防部前部長高華柱曾對兩岸黃埔現勢說過一句饒富玩味的話「廟在他們那，神在我們這」。這個廟就是指廣東當年創校的黃埔島，至於神就是指鳳山的「陸軍官校」，而「黃埔精神」就是從第一任校長蔣介石至今卅二任校長侯家倫，每任校長及全體師生所串連起來的道統。

道統的核心價值就是「捍衛中華民國，守護中華民國憲法」；黃埔人的使命就是犧牲團結、愛國家愛百姓。從東征北伐抗日國共內戰，至台海保衛戰，「盧溝橋」故土新墳，金門太武山下英靈骸骨，何處無黃埔?

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陸軍官校因日寇侵華共計三次遷校，從廣東遷至南京再遷至成都。一九五○年成都淪陷，陸官隨政府遷至鳳山，在大陸最後一期為廿三期，一千餘位學生不是拚死護衛蔣介石於鳳凰山機場，就是戰死於西進途中。就時間而論，陸軍官校建校九十九年，在大陸僅廿六年，在鳳山卻已將屆七十三年。

今天的黃埔精神早已內化蘊成，不宜再侷限於地名無謂的爭論，但要硬將「黃埔」二字抹滅，筆者認為多此一舉，正如把空軍官校「筧橋精神」改成「岡山精神」，復興崗精神改成「北投精神」一樣自慰，難不成改為鳳山精神，陸官明年招生的質量就突飛猛進媲美台清交。

黃埔二字頭的畢業生，如今有九成以上在天家召開同學會，更何況是「容共時期」的前六期，台灣碩果僅存的許歷農上將（黃埔十六期）今年已是一○四歲的人瑞，所以大陸基本上幾乎已無共同抗日的黃埔同學。再者據史實資料，抗日期間中日超過十萬人的會戰計有廿二次，中共的十八集團軍與新四軍軍無人參加，僅其副參謀長左權（黃埔一期）死於「百團大戰」的日機轟炸，卻被渲染為戰狼，那張靈甫豈不成戰神？

另如馮主委的快人快語，說現在大陸的都是降共的黃埔將領…。筆者補充，在抗日侵華戰爭中黃埔軍官戰死十九萬餘人，無一降將。但國共內戰中卻出了許多降將，部分情有可原，如黃維、杜聿明因彈盡援絕兵敗被俘；至於張治中之流僅為了榮華富貴投共，丟盡黃埔人的臉。所以真要參加慶祝活動，除了參觀黃埔舊址外還有何共同話題可供研討？

筆者家族有五位黃埔人，從中少將到上校無一人赴陸參加活動，因為毫無意義。然此議題之所以會炒得沸沸揚揚，必有其因。藉此誠摯建議三軍統帥迅速駁斥日前《產經新聞》的汙衊言論，維護九成九九黃埔退軍的榮譽，以避免產生錯誤的情緒投射。

（作者是陸軍官校講師）

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