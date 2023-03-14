自由廣場》台灣總統的七門課

◎ 莊勝榮

明年總統及立委、不分區立委三合一選舉，各黨即將展開提名作業，各種總統民調紛紛出爐。不管哪個階層的選民，除非對政治有狂熱，否則不會花太多時間關心或研究。正因如此，讓胡扯亂搞的候選人有可乘之機，反正內行人不多，能騙就騙。有些選民的看法是，誰當選都一樣，反正沒賺就沒得吃，只想參與選舉賭博，而這就是少數選民的水準；中共則想利用假消息及金錢影響台灣。筆者認為，我們應先看看國家領導人需要什麼特質，以及未來如何領導台灣，才不會被假民調牽著走，才不會被候選人所騙，才不會請鬼拿藥單。

美國政壇奇葩大衛‧葛根（David. Gergen）過去卅多年來曾與美國六位總統共事，包括尼克森、福特、卡特、雷根、布希、柯林頓，他寫了一本書：「美國總統的七門課」。哪七門課？一人品高貴；二目標清楚；三說服力強；四在體制內運作；五就任百日定江山；六堅強的顧問幕僚團隊；七傳承願景。這不但是國家領導人的七門課，也是企業、機構的領導七個學問。

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台灣總統雖然沒像美國總統權力那麼大，因為美國總統不僅要領導美國，而且要領導世界，當然更需要宏觀及高格局，但除了第五項外，其它六項是共同課。台灣外有顯性的中共強敵，內有隱性的內奸敵人，內外交迫，第五項應該是，結合美、日、東南亞及重要國家對抗共產黨的能力。台灣邦交國剩十四國，實力不大，只是形式上的必要，實質上幫得上台灣的，還是只有實質關係的美日，符合管理學的八十二十法則。誰有能力強化佔八十％重要質量的美日關係，才是台灣總統的第五門課。

少數媒體或政客喜歡炒作，兩岸關係才是台灣總統的第一門課，錯錯錯。想吃掉台灣，搞掉中華民國的中共，哪會讓台灣人好日子過？哪有結合敵人是領導人的條件？太不了解敵人特性了。記住，不是台灣人把中共當敵人，而是他們軍機繞台、圍台及所作所為，看在台灣人眼裡，中共已認證自己是台灣的敵人。敵人沒有慈悲，有也是短暫的，或騙人的，散發出鱷魚微笑般的恐怖。中共從打台灣演化為恫嚇台灣、騙台灣，利用假消息影響台灣選舉，如果硬要說兩岸關係是台灣總統第一門課，不如講反共，不做中共代言人、同路人，才是第一門課，相信有智慧的台灣人都會同意。

（作者是執業律師）

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