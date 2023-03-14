自由廣場》（北社評論）慎重面對台灣節日的意義

◎ 李川信

節日的訂定應有其紀念的意義，觀之台灣每年的節日，有民俗節慶，如元宵、端午、中秋等；有配合世界潮流，同步關心國際議題的節日，如世界母語日、國際勞工日、世界人權日等；而最需要慎重檢討的是，國民黨訓政時期在中國制定帶來台灣的節日，這些威權下產出的節日，和台灣沒有任何交集，值得商榷，應該慎重面對。

一九四八年國民政府訂孫文首次革命日九月九日為律師節，與律師界毫無關聯。而在台灣卻有三位傑出的律師李瑞漢、李瑞峰、林連宗，長期捍衛正義熱心公益，卻在一九四七年三月十日自家剛準備吃魷魚粥時，被國民黨軍隊用吉普車載走，一去不回，屍骨無存，家屬每年此刻只能以吃魷魚粥來懷念先人，現已擴大至全國，以此日訂為台灣律師節更具歷史意義。

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台灣傳統上都以孔子的生日為教師節，然而在台灣的教師中，會找不到一位身具土地、歷史、教育元素，值得紀念的人物來訂定台灣的教師節？成大蔣為文教授等人遍尋台灣的歷史，最為推崇林茂生教授。林茂生東京帝大畢業後，留學美國哥倫比亞大學，與胡適同為教育大師杜威的學生，以《日本統治台灣的學校教育》一文榮獲博士學位，返台任教成大、台大，後擔任台大文學院院長，一九四七年年三月十一日遭國民黨特務非法逮捕殺害。林茂生教授是倡議台灣教育本土化的第一人，堪稱台灣首席教育家，我們亦響應、推動其受難日為台灣教師節。

中國抗日戰爭時期，一群畫家表達美術對人心的影響，在三月廿五日申請成立美術協會，一九四三年訂為美術節。恰巧的是一九四七年這天，台灣重要的畫家陳澄波，被國民黨在嘉義車站前公開槍决，應重新詮釋陳澄波受難日為台灣美術節。

為紀念孫文生日訂十一月十二日為醫師節，問題是孫文雖然是香港西醫書院畢業，卻未當過一天醫師，對醫學也沒有貢獻。台灣的醫師素質高，人才輩出，整體醫療體系相當健全，以台灣第一位醫學博士杜聰明的生日八月廿五日，定為台灣醫師節更有意義。

台灣是民主國家，民主成果深受世人稱羨及肯定，台灣人民應該慎重面對節日的意義，透過民主程序，從民間到政府共同推動，促成與土地歷史事件連結的節日，讓節日意義的張力貫穿人心，感動國人。

（作者是北社社員、台灣社社長）

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