自由廣場》贏球輸球都是台灣隊

◎ 張約翰

第五屆世界經典棒球賽，台灣隊經歷四場驚心動魄的比賽，展現出前所未見的得分能力，但所處的Ａ組不愧死亡之組，五隊居然都是二勝二敗，台灣隊得分與古巴並列最高，無奈失分也是全組最高，最後仍遭淘汰。

本屆經典賽前，從代表隊組成、場地到宣傳都引起過一些風波，但因棒球數十年來都是台灣人最在意的運動項目，基本上都是勉勵多過批評，有過失處也不忍大力苛責，讓比賽吸引的人氣在開賽後來到高峰。賽事期間，社群平台上各種隨著比賽過程心情起伏的貼文不斷洗板，相信是大家共同經驗。筆者也在由社群平台上觀察到三個現象。

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首先是不再有人奚落一日球迷。這次影音社群平台出現各種「觀賽聊天直播」，填補了廣播的空缺，也說明台灣人對這次賽事的關注程度，也沒有人拿「一日球迷」說嘴，在支持者內部製造歧視鏈，因為對棒球的支持是台灣唯一能跨越族群、階級、政治光譜的最大公約數，不管有沒有興趣，棒球在不同世代的人成長過程中都佔有一席之地，沒有人對棒球陌生，也就沒有人是一日球迷。

其次是少了將對手視為仇敵的風氣。國際賽雖說是凝聚國族認同的舞台，但過去也因此很容易出現各種無謂的仇外現象，甚至影響一整個世代對特定國家的觀感。這次賽事相比過去，仇外的風氣已經降到最低。台灣的處境，本來就沒有仇外的本錢，為了凝聚認同而無謂的藉國際賽仇外，希望這種風氣就此消失。

第三是國族認同與賽事的關連。這幾天不同政治陣營的支持者在社群平台上以「贏球中華隊，輸球台灣隊」，或反過來「贏球台灣隊，輸球中華隊」互相攻擊，但這種嘴砲只出現在平時那些習慣以意識形態為最高指導原則者的貼文，風向沒有帶起來；全場「Team Taiwan」的加油聲，以及台灣社會少見雖然戰績不佳，仍對選手鼓勵多於責備的聲浪，蓋掉政治光譜兩端基本教義派的嘴砲。

棒球五十年來背負著台灣人國族認同的宿命，但這次國際賽事讓我們看到，認同不必靠著玻璃心的仇外喧囂，也不必靠著以勝負重擔壓榨選手，而是交手即是交往，不以成敗論英雄。認同建立在同一片土地上的共同成長，不管輸贏，都是台灣隊。

（作者是世新大學傳播博士）

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