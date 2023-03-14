自由廣場》看經典賽團結國人 該是台灣正名時候

◎ 林逸民

二○二三世界棒球經典賽，台灣隊連續力克歐洲強隊，連兩天分別以十一比七、九比五的漂亮比分勝過義大利、荷蘭，雖然最終敗給古巴無緣晉級，但選手們越挫越勇的奮戰精神，不僅讓比賽高潮迭起，更感動全台灣，不分族群黨派，都為台灣隊加油。

只是，這隻隊伍的名稱卻還是分歧的，本土意識台灣人稱台灣隊，許多從小叫習慣的球迷仍稱中華隊，而外國人看到隊服上沒有隊名，只有一個胸前的不明標誌，是由「Chinese Taipei」而來的「CT」。

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這種奇怪的現象，讓外國人大惑不解，明明是台灣，為何要說自己是中華，何況經典賽事中還有一隻表現爛透的中國隊，然後台北又是怎麼回事，更不可能搞懂「CT」與台灣的關聯何在，還以為是哪家贊助企業。

過去國民黨幻想自己在台灣仍是統治中國，時時強調中華民國就是中國，但是國際上沒有人這樣認為，國民黨只能關起門來強迫洗腦台灣人，可是體育國際賽事一出國門，會碰到真正的中國隊，國際上不可能把台灣當中國，中共也不允許中華民國來跟它競爭中國的統治正當性與國際代表權。

中共的一貫立場是：中華民國已經滅亡。國民黨一直欺騙台灣人的一點是：中共痛恨中華民國甚於台獨，台獨只關乎台灣，中華民國卻是會動搖中共在全中國的統治。數十年來，中共無所不用其極在國際上消滅中華民國的任何存在。在無情的打壓下，最後成了「Chinese Taipei」這種不倫不類的隊名。

國民黨自認中國卻無法叫中國，於是台灣運動賽事隊伍成了中華隊，這實在是自欺欺人到了極點。很多台灣人從小為中華隊加油，不知其來由，對這三個字有情感，那麼或許在國內繼續各叫各的，只是，對外該是好好爭取以台灣為名的時候了。

世界各國的國家隊出國表現，都是宣傳國家的重要機會，這次經典賽其他國家隊服都大大的寫著國家名稱，就台灣隊國名空白，胸前只有一個意義不明的「CT」，外國人若非有特別研究東亞局勢，誰知道這是哪來的奇怪隊伍。

過去台灣在國際上總是妾身未明，是因為一方面自欺欺人，一方面遭中國打壓。如今台灣已沒有繼續自欺欺人的理由，國際形勢也已改變，世界主要國家從對中國抱持幻想到幻滅，轉而全面圍堵中國。此時台灣爭取正名，應有一定成果，所有政府與民間組織，都應積極向國際爭取正名，不要老是頂著內外有別、讓外國人困惑的名稱。好好的用台灣隊名出賽，別再讓棒球健兒們的努力，變成只能內銷，而無國際作用。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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