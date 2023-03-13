自由廣場》論建立專責電力監管機制

◎ 林常平

臺灣近幾年多次大停電，為了避免事故重演，政府提出強化電網韌性計畫，預計於十年內投入五六四五億元。如此龐大投資的重要電力政策，不能只靠電力機構閉門造車，必須要有獨立電力監管機構指導與監督，而電力監管機構的人員編制需專責專任，才能長期追蹤監管，以確保電網韌性計畫朝正確方向前進。

過去臺灣遇到重大電力事故時，都會成立電力檢討委員會，邀請產學研專家共商改善辦法，例如二○一七年八一五大停電檢討報告，就明確要求台電應落實風險管理、建立更明確之標準作業程序等作法，這真正點出事故發生的痛點。不過，檢討再徹底，沒有專責機構長期追蹤監督，改善成效恐難符預期，也使得後續二○二一、二○二二年大停電事故，仍接連上演，釀成巨額的產業財損，以及高度民怨等傷害，在在突顯完善獨立電力監管機制的重要性。

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獨立電力監管機制必須為專責組織，而非僅為公部門眾多工作的其中一項，廣納具專家資歷的產業人士及政府官員，採長期聘用並導入功績制，透過實質獎勵，促使他們全力投入監管工作。而在監管手段上，應賦予準司法機關之行政權力，不只能針對違規行為糾舉，更可以予以開罰，才能發揮影響力，避免淪為紙紮的老虎。

除了監管電力機構與企業外，也應定期對外發布電力系統檢討或分析報告，讓全民了解臺灣電力產業發展，以及未來有何精進做法。

專責電力監管機制在國際上早已蔚為常態，如美國聯邦能源管理委員會(FERC)、北美電力可靠度公司(NERC)、英國天然氣暨電力市場監管署(OFGEM)等，能夠確保國家電力系統的穩定，同時也可針對電力交易市場，解決不合理的競爭行為，確保市場發展健全。

台電去年宣布推動十年強化電網韌性計畫，並早在前年就啟動電力交易平台，開放「日前輔助服務」（「調度日的前一天」針對「調度日當天」的輔助服務需求量進行買賣）及「備用容量」市場，釋出百億元商機。這些重要電力政策推動，同樣需要相對完善電力監管機制，讓電力系統真的能依照時程逐步更新轉型。對產業來說，在明確遊戲規則與監督機制下，可降低投資風險，並可提高投入電力市場的意願。

期待在強化電網韌性計畫執行完成後，可有效強化我國電網韌性，大停電不再發生。

（作者為大同公司前技術長暨工研院電網諮議委員）

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