自由廣場》兩個數位社群平台治理盲點

◎ 羅承宗

網路社群媒體假名人詐騙投資廣告橫行，早已積累諸多民怨。本月上旬，金管會邀集相關機關與Google、Meta等跨國業者開會協商，除宣示將建立官民聯繫管道外，並決定若由政府舉報不實的投資廣告，Meta臉書最快會在八至二十四小時內下架，Google也承諾儘快下架。這個遲來的一步，可望稍微舒緩社群平台投資詐騙亂象。惟以下兩個治理盲點，仍待政府慎思。

首先的盲點，在於通報責任歸屬問題。根據報載，未來將以「政府舉報、業者下架」模式作為管理機制。換句話說，舉報責任落在政府肩上，倘若政府未能啟動舉報機制，則網路業者似無配合下架必要。然而，政府通報的前提是「知悉」，但跨國網路社群平台至大至廣，政府究竟能拿出多少人力與資源，進行詐騙廣告的監控？令人相當懷疑。

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其次，另一個盲點在於管制對象侷限問題。如所周知，網路社群平台亂象迭生，投資詐騙僅是其一，而非全部。舉例而言，冒用吳明珠中醫師名義在社群平台或網路廣告販售的各種奇異藥霜，迄今為止仍到處肆虐。網路詐騙廣告是通案現象，業務上也涉及包括衛福部、行政院消保處等單位。只關心投資詐騙廣告而忽略其他態樣詐騙，顯然掛一漏萬。

附帶一提，為妥善治理網路亂象，從數位通訊傳播法草案到數位中介法草案，相關草案老早草擬完竣。可惜因諸多障礙，迄今仍處「立法未遂」狀態。放眼未來，臺灣作為一個法治國家，勇敢且明確立法治理，才是正辦。依賴政府機關對跨國數位平台業者進行道德勸說、行政指導等軟性的行政措施，管制成效終究不彰。（作者為南臺科大財法所特聘教授兼所長）

納管網購食品廣告

◎ 葉昱呈

電商網購平台的食品來源、品質及安全性不易辨識，且許多業者為吸引消費者購買，常使用誇大不實的廣告詞（塑身、纖體、美白、增強抵抗力等等）或涉及醫療效能的廣告詞（防癌、恢復視力、解肝毒、治失眠、降血壓等等），不僅讓許多民眾花了冤枉錢，且可能有危害健康的風險。

主管機關雖然可依「食品安全衛生管理法」第二十九條規定，請電商網購平台提供刊登廣告者之資料，進行後續裁罰程序，但因行政調查、給予當事人陳述意見、裁處書送達等繁瑣冗長，加上部分當事人的個資、帳號遭盜用（即非實際違規行為人）等因素，讓違規廣告持續掛在網路上，造成更多人受騙。

因此，個人建議衛福部比照金管會的做法，與電商網購平台業者協商，建立「政府單位通報業者下架聯繫窗口」，公私部門協力，迅速下架違規食品廣告，保障消費者食安權益。

（作者為衛政公務員，屏東市民）

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