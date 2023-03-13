自由廣場》美國防範出賣軍事機密的做法

◎ 曾傑克

日前日經新聞報導：九成以上台灣退役軍官跑到中國出賣軍事情報給中國，那台灣應該怎麼樣處理呢？

首先，我認為「九成」這說法太過誇張，對決大多數正直軍官不公平。幸好日經已經道歉。但出賣情報事件一定有，只是數量多少是未知數，最近台灣也抓了幾批共諜人犯，法院卻多輕判了事。筆者在美國國防工業工作將近四十年後退休，以美國法律如何處理這種事情，來供台灣政府以及法院參考。

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美國人在軍中服務或者是在國防工業做事，若牽涉或接觸到國家機密的時候，一定要簽保密協定，而且是終身有效，即使你退役或者換工作，也不能洩露或者出賣國家機密。通常當政府懷疑你有出賣國家機密的嫌疑時，FBI就會介入調查，監控你的行為、出入旅行，以及銀行帳戶、信用卡的金流等。若發現有異常，FBI就會找你來談話，並記下所有的談話記錄，談話開始前，FBI一定會先跟你表明，如果做不實的證詞，會面臨五年以下的有期徒刑，如果牽涉到恐怖組織或者國家安全，會面臨八年以下的有期徒刑。

兩年前，有一對夫婦，先生在美國核子潛艇公司做事，FBI用釣魚的方式，假裝是外國的間諜，要購買核潛艦的核子反應爐設計，結果太太先收了價值美金十萬的比特幣為前金，先生也答應了，正要開始著手，就被FBI逮捕，去年十一月，太太被判二十一年，先生也被判了十九年，這還是認罪悔過後的輕判，如果不認罪，刑期會更高。所以美國人普遍不敢以身試法，也不敢對FBI撒謊。

那台灣政府要怎麼做呢？我想台灣的軍官，一定有簽類似保密協定的文件，即使退役，也要有一段時間才能到中國旅行，台灣的出入管理局應該有登記，到中國的軍官時間點，以及次數，台灣調查局就可以找這些人來問話，到中國幾次？做什麼？見了甚麼人？在中國有沒有銀行帳戶？將台灣的銀行帳戶跟中國金流的往來，做成紀錄，並根據這個證詞，去求證追查，看是否屬實，如果是不實的證詞，就可參考FBI的做法，八年以下有期徒刑，如果收錢辦事，那就是二十年以上，若有必要，甚至可以公佈那些時常去中國的台灣軍官們姓名、時間點以及次數，供民眾、媒體參考，就可以知道狀況到底有多糟，並即時就相關規定亡羊補牢，防止類似案件繼續發生，保障國家安全及現役軍人的安危了！

（作者為留美退休的航太工程師）

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