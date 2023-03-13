自由廣場》與賴主席談非六都青年議員的處境

◎ 楊子賢

賴清德以主席之姿第一次領軍補選就獲勝，也再次應證林氏父子這類靠爸族，引發青年世代的相對剝奪感，進而拒絕30年的老縣長回鍋再任立委，拿下民進黨相隔17年的勝利。我們也看到，賴主席正在調整民進黨的走向，尤其經歷排黑、學倫等大刀闊斧的動作後，接下來將進行與青年對話的工作。

但，真正的青年工作，不該只是「對話」，而是必須修正制度、建立機制、確保程序上與實質上有助於培育青年。這次南投一役，賴主席應該能明顯感受到，在非六都選區，青年政治工作者的稀少與斷層。因為，過往民進黨對非六都青年的經營重視程度，幾乎可說是輕忽與怠慢，甚至放任「一國兩制」。

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2022年地方選舉，民進黨縣市首長慘敗，地方議員席次卻大增，選民分裂投票行為十分明顯，尤其綠色選民一向有提攜年輕新人的傾向，以筆者所在的彰化縣為例，此次民進黨就有7位7、8年級新科議員。

但相對於六都青年擠破頭參選的盛況，要年輕人在非六都的家鄉參政，實際上是阻力重重、少之又少。原因在於多了一層「鄉鎮市」，造成地方政治上，有著更加複雜的人際網絡，另一個最大關鍵就是，初選制度並未比照六都的加權制度。

民進黨將六都與非六都拆開討論，六都由黨中央制定提名辦法，年輕與新人都有加權，事實上也對非六都的年輕新人參政造成制度上的排擠，淪為放任地方黨部的政治角力，讓既有勢力得已延續，付出的代價則是，年輕新人對返鄉服務望之卻步，城鄉差距持續擴大。

民進黨主張要加速政治界的新陳代謝，在非六都區域，應該優先鼓勵連任三至四屆的議員，轉戰鄉鎮市行政首長，創造更多新人參與公共事務的機會，建立更完整的接班梯隊，以此因應時代潮流變化。

譬如彰化縣此次26鄉鎮，只有提名12席鄉鎮市長，比例不到一半，這在基層選戰策略佈局，等於缺少一個層級的戰鬥力，所以不僅要鼓勵，更是要創造具體誘因（補助經費）或制度性保障（選後職涯轉介），否則大家都固守本行，年輕新人被迫挑戰單一席次的鄉鎮市長，卻面臨更高的門檻和壓力。難以鼓勵黨內同志勇於挑戰、開拓票源。

議員服務處要做的事情包山包海，質詢、陳情、會勘、行程還有許多事項，人手要夠，才能好好提升議員職責的各方面品質，這個基本邏輯，放在政治工作的實務剛好相反。長期人手不足的情況下，助理的勞動待遇很難有適當的保障。

實不相瞞，現在地方政治許多污穢之處，主要在於法規制度並不鼓勵地方議員組建合理完善公費團隊，所以有時會聽到議員必須鑽營取巧，想方設法謀私利來補足個人資源與能量的醜聞。

舉個例子，一天同樣都是24小時，根據《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例》，六都議員的公費助理補助費24萬/月，非六都則是8萬/月。「非六都」只有六都的「三分之一」，條例還寫「得聘2-4人」，其實真要聘4個，甚至會直接違反勞基法最低基本工資。以我而言，我的團隊所要服務的剛好是一個立委選區大的30萬人口數，基本的人情世故、人際關係的陪對都必須兼顧下，可想而知，要經營一個服務處，對我們這種沒有富裕家產可供使用、專職服務的青年議員，會有多麽艱辛。

整體社會不分黨派一直鼓勵青年參政，但唯有改善政治工作者的待遇環境，才能讓優秀有能力的人不斷為公眾努力；一直燃燒熱情的方式，只會讓熱血者冷卻、專業者畏懼、源頭上讓有巧門者得以從業，結果上讓從業者尋找升官發財的巧門。

以上內容非為一己私利，而是真心希望國家制度的長年沉痾，作為執政黨我們必須承擔改進，做出可以福國利民的具體調整。

（作者為彰化縣議員、八年級生）

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