社論》以市場機制解決缺蛋問題

台灣缺蛋似有擴大跡象，店家雞蛋一上架馬上被搶購一空，民眾甚至以買到雞蛋作為炫耀；而農委會則規劃年底前執行專案進口，至三月底專案進口雞蛋會超過五百萬顆。另一方面，行政院跨部會「物價聯合稽查小組」十日到國內四家主要雞蛋大盤商進行聯合稽查，查明有無哄抬及囤積的不法行為。缺蛋問題的產生，本質上是供需問題，卻在特定陣營、媒體，甚至中共聯手炒作下，變成了一種意圖形塑「民進黨無能」、「台灣民不聊生」悲慘形象的政治問題，製造社會危機，實不容吾人輕忽。

「缺蛋」被大力炒作是非常怪異的現象。事實上，這波缺蛋與蛋價飆升是全球性的，並非台灣獨有的問題。首先，烏俄戰爭導致雞飼料價格攀升，農民生產成本提高。其次，去年一波致病性強的禽流感席捲多個國家，造成美國撲殺包括雞隻在內的五千八百萬隻家禽，歐洲撲殺五千萬隻，日本也殺了一二四九萬隻。而據農委會統計，截至二月二十二日，台灣今年就有七十四家禽場通報禽流感，總計撲殺約上百萬隻家禽。這兩項因素一方面導致雞蛋產量下跌約四、五％，造成供不應求的缺蛋現象；一方面生產成本增加，也帶動雞蛋價格的飆升，美國蛋價在過去一年漲價六成，是五十年來的最大漲幅，日本雞蛋批發價也較去年同期飆升一．八六倍，而台灣的蛋價在過去三週已調漲兩次，產地價與批發價均創下歷史新高。

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由此可見，「蛋蛋危機」不僅是全球共通現象，而且台灣也不是缺蛋與蛋價上漲最嚴重的國家。政府確實有責任提出對策紓解蛋荒，但不應倒果為因將缺蛋貼上「政府無能」、「台灣人生活悲慘」的標籤，反而造成人心惶惶，爭相搶購囤積，導致惡性循環，讓蛋荒成為自我實現的預言，問題更加惡化無解。可悲的是，在野政客、媒體一貫無視事件的本質，意圖把單純的市場供需政治化，而中共更趁機假惺惺表達對台灣人民的關心，聯手打擊政府威信，謀取政治利益。而藍白政客的興風作浪、無理取鬧，本在預料之中，但有意參選下屆總統的鴻海創辦人郭台銘，既是企業界人士本應通曉市場供需法則，應先行了解實情，再作建設性發言，卻仍輕率發文批評全台缺蛋、蛋價平歷史新高是政府的「蛋蛋危機」。可知，在嚴重的政治對立下，即便是民生議題仍會被泛政治化；炒作的目的不在解決問題，而在擴大、加劇問題的惡化，製造民怨，造成綠營的執政困境，以營造贏得政權的機會。任何人一旦陷在如此的情緒之中，便無法以理性客觀態度，為國人解決問題，創造福祉。

然而，在此吾人也要點出政策思維有待商榷之處，尤其以管制物價取代市場機制，顯然無法解決供需不平衡的缺蛋議題。依據統計，台灣每年每人要吃三五五顆蛋，每日雞蛋需求量為十二萬箱（每箱兩百顆），但去年底至今產蛋母雞減少四百萬隻，目前雞蛋每日產量降至十一．二萬箱，每日雞蛋缺口約在五十萬至八十萬顆。缺口不到一成，若是每人十天少吃一顆便可以解決，但是因為蛋價不能充分反映市場供需，無法發揮以價制量，因此在缺蛋恐慌下，消費者一旦看到貨架上有蛋，原本只買一盒者便順手多買一盒以求取心安，導致需求倍增，缺蛋自然難以解決。台灣雞蛋定價，是由蛋商、蛋農與工商部門等協商後，決定收蛋的「產地價」和售出的「批發價」，政府常以平抑物價為己任，往往介入壓抑蛋價，導致蛋農、蛋商利潤有限，無法完全反映成本的增加與雞隻遭到撲殺的損失，蛋農自然沒有增產的強烈動機，蛋荒的解決更加遙遙無期。

經濟學解決稀缺物資的最好方法，就是讓價格充分反映市場的供需。供過於求，跌價才能使生產者因利潤減少，降低產量，而達成供需平衡，價格自然回升；反之亦然，漲價亦是解決供給不足的動力。尤其，蛋價佔消費支出的比例很小，又有替代性，並非每日必吃不可，在供給不足下適度漲價當可發揮抑制需求、促進生產的作用，蛋荒更易解決。政府對民生物價的管制、補貼，一向是政策核心思維，或可發揮照顧民眾生活的美意，但台灣的平均國民所得已逾三萬美元，已非開發中國家層級，應可負擔生活成本，並據此調整適合自己的理性消費行為。反之，例如去年對油電的補貼，固然發揮平抑物價的功能，卻也造成中油、台電共約四千六百億元的虧損，最終仍須以納稅人的稅金補貼。換言之，台灣在去年國際能源價格飛漲下，並非沒有付出該付的代價；只是由納稅人來補貼真正的使用者而已。缺蛋乃全球普遍現象，不應視為台灣個別的危機，但如何以市場機制解決缺蛋危機，則仍可提供政府省思與檢討。

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