自由廣場》國造潛艦九月下水 三點感想

◎ 歐錫富

台灣建立自主國防主要包括國機國造、國艦國造以及無人機軍用商規計畫。在國機國造與無人機軍用商規都取得重大成果之際，潛艦國造預定在今年九月下水，正式浮出水面。

建立潛艦產業鏈：台灣潛艦國造一波三折，多年來仍原地踏步，直到境外英商技術協助，並取得美國同意提供戰系、聲納與魚雷等關鍵武器裝備，才正式啟動建造工作。台灣計劃生產八艘潛艦，第一艘原型艦今年下水，二○二五年服役。若一切順利，其他七艘將陸續建造。當整個潛艦建造計畫執行完畢，第一艘潛艦也達到中壽性能提升之時；等到最後一艘潛艦完成中壽性能提升，也是台灣展開次世代潛艦建造時刻。台灣擁有一個本土潛艦產業鏈，除了整合國內相關產業的經濟利益，其最大意義與國造高教機一樣，雖仍需要進口部分零組件，不過整個自主權操之在我，不必像過去即使外加一樣東西於外購武器系統也要受制於人。

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國防自主關鍵在系統整合：台灣潛艦國造各項子系統購自國外，這是供應鏈全球化的必然結果。從成本經濟效益角度來看，可以從現有市場取得，就不必另起爐灶重複再做，浪費時間與有限資源，真正關鍵在系統整合。俄羅基洛級潛艦最令人樂道的，是使用現有成熟技術，有效整合成威力強大的武器系統。潛艦國造原型艦不使用鋰電池與絕氣推進(Air-Independent Propulsion），除了考量台海情勢與先進技術風險，主要在於成熟技術夠用就好的務實漸進作法。日本最新潛艦已經放棄絕氣推進而只採用鋰電池，成熟技術有效整合是台灣發展潛艦的最好選項，何況若能充分掌握鋰電池技術，未來後續國造潛艦也能將鉛酸電池改為鋰電池。由於任何創新技術都能加裝在後續潛艦，因此同型早期潛艦與最新潛艦，可能只有外型相同，其他內載武器裝備性能都不可同日而語。

自製防衛潛艦扼守島鏈缺口：國造潛艦英文稱為自製防衛潛艦(Indigenous Defense Submarine)，可用來防衛第一島鏈缺口，有效嚇阻共軍艦艇進入台灣東部海域，並藉由其隱蔽性能增強台灣的防衛韌性。

（作者為國防安全研究院研究員）

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