自由廣場》兩個黨主席比一比

◎ 林金忠

去年底九合一選舉以來，朝野兩個主要政黨都在忙些什麼呢？

接任民進黨黨主席不到二個月的賴清德，除了積極幫忙南投縣第二選區蔡培慧的立委補選之外，還火速將台南市議會議長邱莉莉停止黨權，並增訂總統、立委參選人要簽署「學位論文學術倫理聲明書」，更修改了「公職候選人提名條例」、「黨職人員選舉辦法」以及不建議現任縣市議員參與二○二四年立委選舉。在極短期間內端出防止論文抄襲、排黑、誠信等重大改革，堪稱前所未見。

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反觀國民黨黨主席朱立倫，除了不顧外界質疑「落跑」徵召剛就任台北市議員不到兩星期的王鴻薇參與立委補選之外，還徵召甫卸任縣長職務的林明溱參與南投縣第二選舉區立委補選，其他時間幾乎都在為明年初的總統選舉參選人進行黨內鬥爭，對於論文抄襲、黑金、賄選問題完全置之不理，而且還對著民進黨通過不建議現任縣市議員參與二○二四年立委選舉的「誠信條款」比手畫腳，說這是在保障現任立委，說這是在卡侯友宜，真是典型的「臉上無肉怨人大屁股」！

朝野兩個主要政黨面對黨內改革的態度，竟然如此差異懸殊，難怪向來批判民進黨不假辭色的美麗島電子報董事長吳子嘉會罕見嘲諷：國民黨真是天才耶！才兩個月期間就把贏的民調輸光光還倒賠，要在兩個月倒賠十五趴、十四趴，真的不簡單！

（作者為大學兼任講師，雲林縣民）

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