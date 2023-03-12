自由廣場》八年級生要與賴清德對話

◎ 陳建志

總統府資政、台灣制憲基金會董事長辜寬敏辭世，制憲基金會追思處悼念人潮不斷，很多人注意到，認同「兩岸一中、反對台獨」的親民黨主席宋楚瑜也親自前來致意──我想應該沒有人會認為宋楚瑜也支持辜老「制定台灣新憲法、邁向國家正常化」政治理念吧！也注意到副總統兼民進黨主席賴清德，在他唯一一篇有字無圖的悼念文上，未提及辜老力推的「正名制憲」運動，相較於蔡英文總統都有「擦邊球」提到辜老創立「台灣制憲基金會」，蔡賴兩人悼念文中的安排，讓聯合報主筆室都不只一次點名綠營黨內大咖避談「台獨」，還說某種程度這是民進黨的「世俗化」。

筆者會提到這件事，是因為二○一九年一月二十三日，賴清德參加了台灣制憲基金會的成立記者會，他的粉專還放上與辜老合照、媒體影音，並寫道「我今天非常高興，更加欽佩辜先生願意出錢出力來成立台灣制憲基金會，不再空言，用具體行動，來完成台灣歷史的使命。」

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當時在現場的我，沒忘記那時賴清德因爭取黨內總統初選，遭眾多同志圍攻，只有辜老堅定支持他參加初選。現在，或許賴清德的幕僚想避開台獨標籤，如同外傳擬將文稿形式與習近平「四個必須、四個全面」有七八分像的「四個堅持」納入黨綱一樣，只為了洗白「務實台獨工作者」的標籤。滿諷刺的！

在《用行動帶來希望：賴清德的決策風格》一書中，賴清德曾說，台獨是台灣獨立的簡稱，本意就是獨立自主。台灣人做自己的主人，理所當然，那為什麼台獨漸漸變成負面詞彙，甚至是政治上的禁忌？

當然，我們知道政治講實力，選上總統才有機會實現理想。但希望「務實台獨工作者」的賴清德，若能贏得大位，別忘記台獨教父辜寬敏正名制憲的遺志！

（作者為法律碩士，八年級生）

與賴主席談轉型正義

◎ 林子堯

民進黨在南投立委補選勝出之後，主席賴清德人氣水漲船高，在南投勝選底氣下，在中執會提出不建議現任議員轉戰立委，固然引起黨內雜音，但從長遠台灣政治發展角度來看，是一個革命性的作為。

因為從韓國瑜遭譏落跑市長選總統後，落跑這件事，一直是選民議論焦點。未來站在政治人才培育、公職流動加速的前提下，民進黨針對各層級民選公職，應可提出更明確的遊戲規則。回想過去民進黨最早提出全民調初選，國民黨被迫跟進，都可讓人期許若有心推進政治改革，可以再更勇敢推出突破性的做法，讓新世代有明確依循，爭取機會擴大服務層面。

另一方面，台中第六選區爭議，成為賴清德接下來要面對的重大問題。誠信條款處理的是落跑爭議，但黃國書的問題，自二○二一年爆發至今，民進黨卻未有明確表態。現在主席換人，建議新的黨中央不要閃躲。該區不只是民調勝負，更重要是當事人在解嚴後，為何仍扮演情治機關協力者，這是台灣轉型正義的深水區。民進黨不要為了勝選，卻在歷史洪流中失去面貌。

期盼賴主席在提出進步的誠信條款後，也能在轉型正義的是非價值上，有所堅持。唯有價值清楚，歷史脈絡一致，才可證明自己是守護台灣的最佳人選！

（作者為台大國發所兩岸組碩士，高雄市民）

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