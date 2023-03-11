自由廣場》評國民黨「上戰場」

◎ 楊浩民

一九八○年代的國小中年級音樂課本裡有首歌「一齊上戰場」，陳波堂作曲，編審會配詞，筆者至今還會唱，歌詞如下：

聽呀聽呀！ㄉㄚㄉㄚㄉㄧㄉㄧ軍號已吹響，向前進，向前進，一齊上戰場。

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拿起刀，扛起槍，子彈已上膛，大家一齊上戰場，一齊上戰場。

按照國民黨主席朱立倫的說法，豈不是要痛罵當年國民黨政府喪心病狂，要小學生上戰場？

高中職五專都有軍訓課，但是大家都知道服兵役是滿十八歲之後的事，也從未有人質疑上軍訓課就是要學生上戰場。再說，一旦戰爭爆發，「地無分東西南北，人無分男女老幼」，每個人即使不上戰場也都要盡己所能保衛家園，那麼動員學生幫忙支援後勤何錯之有？如果全台人人準備上戰場，備戰方能避戰，結果就是大家不必上戰場！反觀如果大家都不願備戰，結果就是被中國霸凌逼上戰場！

讓學生上戰場的罪魁禍首，當然是發動戰爭的一方。但是國民黨從不譴責當年打垮國民黨的共產黨，而是為了騙選票就歪曲事實，大肆攻訐中華民國台灣的政府要讓學生上戰場，真是讓人看不下去！國民黨怎麼絕口不提該黨蔣中正所號召「十萬青年十萬軍」？怎麼不說國共內戰後期，國民黨到處抓人當兵？是忘記了，還是害怕想起來？

（作者為公務員，新北市民）

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