自由廣場》「殺豬盤」氾濫全球華人受害

◎ 林山姆

近期英國國際頻道報導「殺豬盤」詐欺，列舉柬埔寨詐騙園區經營手法，從月入數百萬美金的「跨國詐欺總裁」、「暴力凌虐狗推」到「被害投資人」做整合式深入報導，其中既是加害人也是被害人的「狗推」正是我們熟知的「柬埔寨求職詐騙」，與我們熟知領域不同的是「跨國總裁」慣用口語為大陸式，「鉅額被騙者」是海外華僑，可以確定的是，詐欺一帶一路由大陸領銜，招募兩岸華語人才，結合黑幫殘暴管理模式，目標放眼全球中高收入華人，此種黑幫立足柬埔寨、「兇懷台灣」，詐騙全球華人，值得警惕！

因為華人普遍較有儲蓄習慣，海外華人更常會保有一定存款應急，因此疫情後的跨國詐欺，已經從單一國家問題變成全球問題，國際刑警組織INTERPOL或聯合國毒品暨犯罪署(UNODC)也僅能交換部分資訊，難以對抗此種「看不見的犯罪」，因此二○二一年開始有了民間志工組織── 全球反詐騙組織（Global Anti-Scam Organization，簡稱GASO）的成立，此種柬式跨國詐欺造成的損害，已經不只有台灣的金錢被害人、還有求職者，甚至已拓展到全球華人。

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跨國詐欺集團不只是亂槍打鳥，他們從全球媒體臉書、IG等找尋目標，從你的網路訊息分析你的財富，過去勤儉持家、省吃儉用耐勞低調的完美好人，在殘暴跨國詐欺集團眼中，就是一隻可以養來宰殺的豬，被害人大多在被宰殺時刻才會「醒來」。除了台灣必須同時面對詐欺與跨國求職拘禁問題外，全球華人也都要提高警覺！

（作者現職刑警）

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