自由廣場》電動公車應納入電價優惠對象

◎ 陳昶日

台電公司預估今年虧損金額高達三千億元以上，經濟部即將召開電價費率審議會，四月調漲電價勢在必行。配合交通部二〇三〇年公車全面電動化政策，六都暨各縣市政府正大力推動電動公車上線營運，一年來電價兩度調漲，急遽增加電動公車營運成本，影響公車業者配合汰換意願，原本就落後執行進度一定會再受到拖累。

台電訂定有電價優惠辦法，針對公共運輸提供公益性電價優惠措施，包括高鐵、台鐵、台北捷運、桃園機場捷運、高雄捷運以及台中捷運等大眾公共運輸，給予軌道動力用電五％電價優惠，唯獨漏掉倚賴電力為主的電動公車。

請繼續往下閱讀...

電動公車業者向台電陳情反映，台電堅持優惠辦法只明列「軌道運輸」，刻意忽略當年訂定該辦法時電動公車尚未普及的時空背景，法規未能與時俱進，反而成為台電懶政怠惰的擋箭牌。電價優惠辦法原始出發點，係為鼓勵大眾運輸公益性，電動公車淨零碳排完全符合綠能轉型優先國策，國營事業一員台電罔顧社會責任，推諉卸責給目的事業主管機關，主張優惠電價要由主管電動公車的交通部編列預算予以補貼；電動公車電價優惠淪為經濟部與交通部互踢皮球的犧牲品。

交通部統計，截至去年底電動公車只佔全台公車總數不到一％，今年起又取消最高每輛七百萬元示範型補助，充電場站設置不易再加上補助縮水等諸多實務難題，二〇三〇年全面電動化政策進入真槍實彈考驗時刻。利用此次電價費率審議調整機會，電動公車充電樁用電一體適用納入電價優惠對象，只是政府對電動公車業者雪中送炭的遲來正義。

（作者任職客運業，台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法