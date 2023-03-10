自由廣場》請重視外國媒體的善意警示

◎ 張世賢

最近有兩家知名的外媒報導了台灣的國安問題。《日本經濟新聞》指出台灣有九成退伍軍官赴中販賣情報牟利，英國《經濟學人》則批評台灣人對於如何自衛、甚至是否要自衛的決心仍顯不足。前者指出的「九成」，數字或許誇大、有欠查證，但即使少至一成，也是無法接受的嚴峻事實；後者報導的「真相」，則是台灣人普遍的感受。

台灣共諜之亂，由來已久，隨手一查，早在二○一四年十月，美國《國防新聞》週刊(Defense News)就以「中國現今在台間諜活動猖獗」為題報導指出，隨著台北與北京之間的關係改善，台灣軍隊持續縮編，許多台灣軍官開始拿他們對軍事機密的密切了解牟利，這當中包括美國軍事裝備的機密資訊，例如E-2K鷹眼早期預警機、愛國者三型先進飛彈系統和愛國者二型反飛彈系統、鷹式（Hawk）防空飛彈系統等。演變至今，甚至有現役陸軍上校收受對岸金錢，寫好「投降承諾書」，願當共軍攻台內應。

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自前陸軍司令部通資處處長羅賢哲少將以來，歷年破獲的共諜案不知凡幾，這在兩蔣時代必遭重判甚至槍斃的叛國罪行，現在法院都輕判了事，日美等民主國家必定無法理解。清楚中共稱霸野心的日媒，應不致「為匪宣傳」，其重視這攸關東亞以至印太安危的問題，應為旁觀者清的善意警示。

《經濟學人》的報導，突顯的是若干民主國家的困境。台灣做為必須保障言論自由的民主國家，只要不毀人名節或傷及生命，不能禁止任何奇談怪論，但公然主張和共產中國統一的紅藍政媒，利用黨國時代即已建立的根基，在台灣還有相當大的影響力，如夏瀛洲、吳斯懷之流的言行，早已嚴重傷害台灣的國家主權。他們主張的統一，實際上是將台灣併入共產中國。這類攸關主權國家生死存亡的言行，台灣的「寧靜革命」沒能清理，拖到現在已經變得非常棘手。若他們一直受到「言論自由」的保障，《經濟學人》警示的危機將如影隨形，國際上對台灣是否有自衛決心的疑慮只會不斷加深。

綜合外媒指出的問題，台灣當務之急應是早日修訂攸關國安的法律，嚴究共諜罪責，並嚴謹界定「言論自由」的範疇，不應包括消滅自由民主體制的自由。主張統一者既然憧憬極權專制，就鼓勵他們自由移居中國，但謝絕他們協助中共剝奪台灣全民的自由。如何拿捏，有待立法者睿智抉擇。

（作者為故宮退休研究員）

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