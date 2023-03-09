自由廣場》李克強裸退 「頤年堂」壓倒「西花廳」

◎ 楊宗新

在完成任內最後一次政府工作報告後，李克強並未依循李鵬以卸任國務院總理轉任全國人大委員長老路，而是在六十七歲的尚能留任之齡，以裸退方式告別中國政壇。

在中共以黨領政體制下，總書記雖能透過黨的體系影響政局，但國務院總理依舊保有相當自主性，常在黨內激烈鬥爭時發揮穩定局勢的效果。毛澤東曾一度埋怨「西花廳車水馬龍，頤年堂門可羅雀」，意指自己的辦公處所與周恩來相較下顯得冷清；江澤民執政初期，面對黨內資歷及人脈都有優勢的李鵬，一度顯得弱勢；胡錦濤執政時期，與溫家寶互動良好，「胡溫體制」一詞廣為傳頌。

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習近平上任時，媒體一度創造「習李體制」說法，後來逐漸發現李克強似乎沒那麼重要，又改稱「習王體制」，即加以拉抬當時主導打貪反腐的中紀委書記王岐山，但隨著二○一七年「習核心」被列入黨章，這種並稱的用法已愈來愈少被提及。中共二十大後，長期作為習近平秘書的李強成為新任國務院總理人選，黨、院各有分工的關係已不復存在。

習近平架空國務院的方式，是在黨內針對各領域工作成立領導小組或委員會。在其第一個任期中，共成立了二十四個領導小組或委員會，涵蓋所有黨、政、軍、意識形態等各個領域，組長或主任由渠本人或指派親信擔任，將原屬於國務院的業務全部移到黨內討論；國務院則在各小組或委員會掣肘下淪為執行單位，李克強也因此被視為歷來最弱勢的國務院總理。

令人好奇的是，一度被胡錦濤選為接班人的李克強，何以面對習近平的攻勢竟無力招架？這得從兩人立足點的不對等談起。習近平先天的「紅色血統」，不僅是升遷上的終南捷徑，同時也使他甫登大位就獲得中共元老及紅二代兩大群體支持，加以具有擔任國防部長耿颷秘書經驗，早被軍方視為「擁軍書記」，對軍隊的掌握能力遠勝江澤民、胡錦濤，凡此都是李克強所不具備的優勢。

在習近平未來的任期中，黨、院關係調整為「總書記決策、國務院總理執行」已幾可預期，政府權力的分布也將由「雙首長制」邁向「總書記制」，個人集權完全壓過集體領導。

（作者為公務員，台中市民）

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