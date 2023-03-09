自由廣場》為「尊嚴善終法」催生

◎ 王清厚

三月六日立法院舉辦「病人自主權利法」公聽會，傅達仁之子傅俊豪出席，再次呼籲盡快通過「尊嚴善終法」。

少子化、老化，國人平均餘命越來越長；面對病患求生不得，求死不能，連累家屬親人，甚至偶有家屬致病患於死，或雙雙走上絕路的新聞事件，情何以堪？

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生命誠可貴，但生老病死無法避免。人人希望活著健康，老來好死，但由不得我們！因此吾人要為「尊嚴善終法案」催生，以期老而不受長期折磨，安享尊嚴辭世。盼望政府積極討論制定安樂死法案，盡快求取社會共識。

如果醫師已無法再促進病人健康，只是在延長病人生命，最終病人還是走向死亡，此時醫生如何幫助病人？能不能接受幫助病人提早結束生命，減輕病人及家屬的煎熬與痛苦？事關生命的意義與臨終的尊嚴，朝野要正視面對生命、人權及病患、家屬受折磨的重大議題，廣泛深入研討，參仿外國立法例。

雖然目前有「安寧緩和醫療條例」及「病人自主權利法」，對生命末期病人或其家屬可選擇接受維生器具，以減輕痛苦。但兩法案只是緩和病患痛苦，無法解除病患生命末期的折騰與金錢及醫療資源的浪費。

人的生存權固然不得輕率喪失，但老人或病危者更希望的是活得健康快樂有尊嚴。與其生命末期受苦受磨，不如讓他們揮揮衣袖，有尊嚴地離開。國人對此觀念，已漸形成共識，不再忌諱討論「死亡」，政府也應正視人民現實需要。盼望蔡政府要勇敢跨出一步，就如同將臺灣推向成為亞洲第一個同性婚姻合法化國家一樣。

（作者為退休公務員，台中市民）

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