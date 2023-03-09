自由廣場》換護照超有感，我要按讚！

◎ 邱炳進

三月三日下午四點多，我到外交部領事事務局換護照，現場人山人海，服務人員對我說，只要下午五點前領到號碼牌，便讓你辦到好為止。然而考量當天勢必要等到很晚才會輪到我，因此放棄抽牌回家。

三月八日早上八點不到，我再度進入領事事務局，抽的號碼已經排到第二一四號，可見民眾三年沒出國，現在疫情緩解，很多人急著出國旅遊、就學、洽商等等。

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原訂八時卅分的上班時間，然而不到八時卅分，工作人員就已開始辦理抽號碼牌，顯然他（她）們提早上工。從抽號碼牌開始，我便感受到服務真的很到位，每個環節都有人走動式的協助民眾解答問題，每位工作人員服務態度都超好，每個流程都顧慮到申請人的需求，直到最後一個步驟，繳款窗口的承辦人員，還跟我說謝謝，讓我感受到外交部領事事務局的用心，服務品質令人十分的滿意。

一個天天湧入兩三千人的公務場所，因為有妥善的規劃動線，有足夠的現場解答疑難的服務人員，每一個環節都替民衆設想，難怪現場民眾大家都依工作人員引導，靜靜的等待，心平氣和的按照流程辦好手續，令人感受到其間的認真與用心。我想，全世界大概很難找到一個像台灣一樣的國家，為民眾換發護照加班到凌晨吧？這麼高的服務品質，我要給外交部按一百個讚！

（作者為退休教師，台北市民）

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