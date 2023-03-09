自由廣場》小英總統還記得2011年3月16日？

一起來推動「烏山頭水庫」登錄為世界遺產

◎ 周倪安

日本人八田與一技師是一位在日治時代對台灣農業貢獻相當卓越的人，他的一生、一家都在台灣。他設計並建造了「烏山頭水庫」和「嘉南大圳」，一九三Ｏ年完工的大圳，灌溉了北至雲林南至高雄的田地，嘉南平原的水田大幅增加三十倍，四年後稻米收獲量增加四倍，台灣穀倉從此更加豐收。可惜第二次大戰後因為中華民國政府強行自中國大陸的土地移入台灣，並在教育內容中刻意抹煞台灣土地上的歷史，致多數台灣人對八田與一技師的記憶是完全空白的。

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二ＯＯ八年七月，已有學者撰文表示「嘉南大圳」極可能是全球最具現代化的環保水庫，即使是日本今日擁有的科技，也無法做到如此大規模灌溉工程並對生態環境的破壞減至接近零的地步。興建時間長達十年，一九三Ｏ年竣工的嘉南大圳，八田與一先生採用生態工法，使得沉靜的河水至今依然繼續灌溉著美麗的良田。若我們從高空俯瞰「嘉南大圳」，大大小小的水路網與珊瑚樹形狀的湖潭連接，宛若仙境的浪漫美麗可說是全球僅有的人造機能奇景，相信沒有人不會贊成，她真的是一塊世界的瑰寶！

一九七二年《保護世界文化和自然遺產公約》問世，台灣雖然不是簽署國，但是政府可以考慮與執牛耳的日本土木工程界攜手共同合作，將「嘉南大圳」這座寶庫正式申請登錄為世界文化遺產。馬英九政府時期，由民間發起的「烏山頭水庫」和「嘉南大圳」登錄世界遺產簽署運動，馬前總統帶頭拒絕支持。而蔡英文總統曾經在二Ｏ一一年三月十六日前往烏山頭水庫，向八田與一技師致敬，她主動簽署了支持登錄世界遺產運動，還寫下了：「這是一個執政者視野與遠見的見證開創了嘉南平原的農業文明與發展。更是台灣人文與生態的南方精神的重喚」。如今多年過去，筆者想要誠懇呼籲蔡總統記得曾經對八田與一的承諾。

如果我們要真正推崇八田與一對台灣的貢獻，應該不只是興建一個紀念公園，台灣人大家一起來推動他所設計的「烏山頭水庫」成為世界遺產，相信這樣除了讓更多台灣人珍惜這個美麗寶島，也是回報八田與一先生對台灣恩情最有意義的行動！

（作者為台聯秘書長／第八屆立法委員）

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