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自由廣場》羅嘉翎凸顯體育界的自以為是

2023/03/08 05:30

◎ 李坤隆

羅嘉翎○．一公斤事件引發社會極大討論，平心而論，民眾在意的，不是賽後的名次問題，而是此事凸顯體育界「自以為是」的謬誤，如果心態不改善，以後這種貽笑國際、甚至自取其辱的現象，勢必一再出現。

我們看到，事件發生後，教練第一時間的「甩鍋」最不可取，尤其劉姓教練擔任這個職務已有一段時日，如果連這麼重要的規定都不知道，那他還有資格繼續擔任國家級的教練？更何況苗博雅議員也讓我們想起的楊淑君事件，同樣是劉教練的「傑作」，現在看到他第一時間的作為，備覺諷刺。

此外，羅嘉翎第一時間的道歉也缺乏誠意，因為選手接受國家栽培，卻連最基本的參賽門檻都無法達到，一句道歉後就想準備下一次的比賽，如此心態更讓我們無法接受。所謂「知恥近乎勇」，如此態度已失去國家級運動員的格調，即使後面有再好的成績，對國人而言，意義不大。

體育署的說法也是避重就輕，根本沒有要正面解決的態度，不僅沒有對當事人有具體懲戒，往後如何避免類似問題有沒有更好的標準作業程序，要如何期待，台灣未來的體育會有更好發展？

從選手，教練到官員，凸顯出一種官官相護的現象，無人願意認真面對問題，尤其這次的低級錯誤若非制度使然，只要各環節中有人注意就不會發生這種謬誤，所以羅嘉翎○．一公斤事件發生後，該是體育界要勇敢打開「黑盒子」的時刻了！

（作者是正修科大通識中心教師）

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