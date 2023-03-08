自由廣場》（鏗鏘集）對台灣有愛的人

◎ 李敏勇

盧俊義牧師長期關心台灣社會，一九八○年代我們曾一起參與嘉義的二二八紀念碑籌建。他除了牧會，還著作等身，尤其會說故事。他把聖經詮釋為啟示、教養、勵志書，感動了許多人，即使退休了，仍然耕耘不斷。

看了他的新書《攏是為了愛》（啟示），以卅則生命書寫的深情告白，描述了對台灣有愛的一些人們，不只神職人員，更包括醫療、學術、藝術不同領域，有才具、有奉獻心的男性、女性；不只台灣本地人，也有來自國外，終老於我們國度的人們。

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一位台大法律系畢業的布農族傳道師江阿勇，選擇回原鄉擔任小學教師，不只輔導原住民兒童，也照顧長者，吐血時才被發現患了肝癌，遺言還捐出積蓄做為部落老人照護基金。對照社會上許多逐利忘義之人，真是令人感動。還有為舞蹈、音樂作出貢獻的蕭泰然、蔡瑞月。

賴其萬教授說，書中卅位人物的共同點是「一生都為台灣做了非常艱苦但很有意義的事」。在美國行醫、任教多年，神經內科名醫，癲癇症權威的他，回國後在慈濟醫學院擔任過院長和慈濟大學副校長，一向重視醫學人文，在和信醫院也推動了許多人文活動，我還曾應邀在清早，醫師出勤前，分享了我的「一個詩人的心靈之旅和時代見證」。

賴教授特別提到安葬於小馬天主堂後院墓園的外國神父們，說他下次再去台東而不去小馬天主堂拜謝這些心中有愛的人，那就白活了這段人生。讓我想起前幾年，詩人鄭烱明夫婦、文學評論家彭瑞金夫婦、我們夫婦的台東之旅，記錄片導演、作家，也是PASA主人安排的行程就包括小馬天主堂。我們去看了把生命留在台灣的一些外國神父的墓園，感動良久。

對台灣有愛的人愈多，台灣這邊社會，甚至國家就更能趨向善美。看到書中這些對台灣有愛的人們，他們的生命形跡令人動容。反觀一些競奪權力的政治人物，有人選舉總統時，跪下來親吻台灣的土地，沒有選上就翻臉了。還有人騙票時說尊重台灣人民對台灣國家主權選擇的權利，但到頭來馬腳盡露，就是騙！這些政客（若照林玉体教授的意見，是政棍！）只想掠奪權力而己。

真正對台灣有愛的人是奉獻，是付出，不是權力的掠奪。民主化後的台灣，以戒嚴專政壟控統治體制，把國家統治不成「國家」，號稱「中國」的政黨，讓人感覺只想挾持台灣，只是權力掠奪團體。不要太崇拜政治人物，尤其是此一時、彼一時的政棍、政客，或反共一套，附共又一套，又戴上「愛」的假面之群。台灣人要尊敬的是真正愛台灣的人。

（作者是詩人）

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