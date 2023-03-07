自由廣場》如果採訪ChatGPT

◎ 張約翰

去年十一月誕生的人工智慧對話服務ChatGPT，因為能以流利的文句回答任何提問，不但立刻風行，而且在許多行業造成衝擊，更成為媒體關注焦點，重點放在哪些職業的從業人員將因它而面臨失業危機，並圍繞這個話題掀起辯論。

儘管人工智慧有沒有獨立人格與自我意識還有不少辯論，不過假設把ChatGPT視為獨立個體進行訪談，它會怎麼回答它的缺點、使用風險、誠信、造成的失業可能、對因它面臨失業者的建議呢？筆者因此問了幾個問題。

請繼續往下閱讀...

ChatGPT有什麼缺陷？有什麼使用風險？它的回答包括：誤解或不當解釋、隱私風險、語言和文化限制、自我學習的風險；針對最後一項，它表示雖然能自我學習，但風險包括學習錯誤的資訊、進行偏見的推論等。這幾項也是目前圍繞關於它的討論中，最常見的論點。

有哪些職業會因為ChatGPT而面臨失業危機？它回答：客服人員、翻譯人員、言語治療師、記者和寫作人員、網路直播主。這些也是媒體上常見的答案。

其他行業筆者沒有從業經驗，不過以筆者自身經驗來看，記者和寫作人員恐怕不如ChatGPT所說，因為它可以自動生成文章和新聞報導，就對職業前景產生影響。首先在前一問的幾乎每一項回答，它其實都指出回答的正確性需要注意；其次，內容創作者的創意和風格都是無中生有的未知數，按邏輯來說，恐怕不是建立在已知資料基礎上的人工智慧可以取代的。

ChatGPT會不會說謊？為什麼？它回答，因為本身沒有主觀意識和價值觀，也沒有感情和個人立場，所以不會說謊。雖然這麼說，不過它也有但書規避責任：如果訓練數據本身存在偏見、誤導或錯誤，它的回答可能會反映這這些問題。換句話說，如果它的答案讓你覺得在說謊，是因為人類常說謊，它只是有樣學樣而已。

最後筆者請ChatGPT給予因它的出現而面臨失業危機者一些建議。它的回答相當老套空泛，可以套在任何因產業轉型而有失業危機者的建議。

以上是筆者簡單「採訪」ChatGPT的摘要與意見，大家也可以用同樣的問題問問看。筆者的看法是，它只能反映目前已有的資料與觀點，沒有的部分就「一本正經的胡說八道」，沒有創意與創見，也沒有為正確性負責的倫理觀念，所以若要取代某個職業，那麼相關的職業倫理也必需具備才行。在人工智慧具備創意與倫理觀念之前，大家還不用太緊張。

（作者是世新大學傳播博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法