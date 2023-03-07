自由廣場》中國對俄烏戰爭的兩手策略

◎ 姚中原

中國「和戰兩手」策略，不只用來解決台灣問題，也常蓄意用在重大國際事務的處理，以謀取外交利益。

自俄烏戰爭開打以來，中國的態度是多次公開宣示自己在外交上「獨立自主」，且強調主權國家的領土不容侵犯，但從不批判俄羅斯的入侵行為；此外，中國不只在譴責俄羅斯的聯合國大會投棄權票，甚至在西方國家全面制裁俄國之際，反而以全球最高價格大量購買俄國石油。上述增購石油的不尋常舉措，等同以經濟資助俄國侵入烏克蘭並支持普廷政府繼續作戰。

請繼續往下閱讀...

俄烏戰爭屆滿週年當日，中國外交部發表有關政治解決烏克蘭危機的「十二點聲明」，呼籲俄烏兩國停止戰火並進行和談，但歐美各國媒體得到消息指出，中國提出和平方案的同時，正與俄國當局討論提供百架攻擊無人機和彈藥。美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯二月廿六日接受哥倫比亞廣播公司訪問時亦表示，美方「確信」中國正在考量提供致命武器給俄國。

軍援俄羅斯其實去年已有跡象。媒體報導，德國情報人士透露，中國曾利用政府控制的進出口公司將民用無人機經阿拉伯聯合大公國轉運到俄國，供俄軍在烏克蘭進行偵察任務。因此今年二月德國「明鏡周刊」率先報導，俄國軍方正就採購一百架ZT-180型自殺式無人機，與中國的無人機製造商西安冰果智能航空科技公司進行協商，而後者已同意在四月前交貨的訊息傳出後，即受到國際的高度警戒。

長期以來，因為中俄在國際事務具有共同戰略與戰術利益，雙方軍事關係密切。此由二○一三年三月習近平訪俄，莫斯科政府特別安排他參觀俄國國防部的舉動即可證明。如今十年過去，中俄兩國更已發展為現在的「全面戰略夥伴與軍事合作關係」，因此在俄烏戰爭中，當北京政府見到俄國仍未取得優勢且俄軍受到重創，於是提供殺傷性武器給俄國是極有可能。

近來美國務卿布林肯已多次宣稱中國正考慮援俄武器彈藥，其中白宮國家安全顧問蘇利文更公開警告說，中國若軍援俄羅斯是「大錯特錯」並會付出真正代價。

中國去年未能在俄烏戰爭初期，和美歐國家同聲譴責俄軍的血腥侵略並要求俄軍撤出烏國領土，已有失大國風範；過去一年，更不顧國際反對，擴大進口俄國石油，支助心態明顯。如今第二年，中國突然提出和平方案，外交動機不單純，研判仍屬表面「促談對話」、暗中「助俄作戰」的兩手策略。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法