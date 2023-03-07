自由廣場》中村裕、龍元秀明應非這種程度的記者

◎ 林省吾

由二二八開始，日本經濟新聞連續四天刊登以「台湾、知られざる素顔」為題的系列報導。掛名這個系列的是日經新聞台北支局長「中村裕」與駐台記者「龍元秀明」。第一篇寫國軍不值得日本信任；第二篇寫中國滲透民間來分化台灣，台灣人意識降低；第三篇寫台灣經濟遭中國控制，蔡英文也必須向親中台商低頭，台灣經濟優勢不再；第四篇寫蔣萬安的出現是台灣親中體質的崛起。四篇綜合起來只有三個字：「疑台論」。

謊言裡摻雜一些事實，可以讓謊言更具可性度。這系列所舉出的現象都有真實的要素，也因為如此，尤其是第一篇裡國軍退將販賣情報給解放軍的問題，才會在台灣內部獲得極大的迴響，但夾帶再多事實，謊言終究只是謊言。

請繼續往下閱讀...

例如第一篇中僅提美國對台軍售有疑慮，卻刻意忽略美國近來加派駐台人員與增加對台軍售的事實（不然國民黨立委在擋布雷車是在擋什麼？）；第三篇刻意曲解蔡總統在台商春節聯誼活動上的致詞內容，把「推動疫後健康有序的交流，也是鞏固兩岸和平穩定發展的重要基礎。」曲解成「與中國的交流是（台灣）發展的基礎」。不惜賠上日經新聞部的華語解讀能力，也要捏造對中強硬的蔡英文必須向親中台商低頭的形象。

最糟糕的其實是第三篇的標題：「ハイテク天下あと3年（台灣的高科技天下只剩三年）」。文中以匿名人士指出台積電的優勢最多只剩三年，來做出台灣經濟走下坡的結論。但是就在去年六月，同樣是中村裕、龍元秀明的報導「半導体投資、台湾全土が沸騰，全20工場16兆円の衝撃」中，提及「台灣最大的防禦武器就是最尖端的半導體廠」。當時兩位可能沒有想過，八個月後竟然自打嘴巴。

其實，兩位記者對台灣的經濟相當瞭解，也寫了許多深入且品質優良的報導。但這次的系列報導裡引用的資訊老舊、品質過低、甚至否定自己長期以來的觀察，造假曲解更有違新聞倫理。堂堂大報的實力派記者竟有此表現，實在讓人錯愕。難不成是在台灣待太久，開始真心認為新聞也是製造業？

兩位記者表現荒腔走板，如此一八○度大轉變的風格，讓人無法相信是出自其手。借網路社群的術語來解釋，要嘛不是「帳號被盜」，就是收錢辦事的「業配文」。我們無法得知中國黑手介入日經新聞程度有多少，也不知到兩人自甘墮落還是迫於形勢。但不論如何，當兩人成為中國打手的開始，中村裕、龍元秀明就已失去擔任記者資格。

（作者是台灣獨立建國聯盟日本本部成員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法