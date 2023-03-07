自由廣場》表達抗共鋼鐵決心 乃和平唯一出路

◎ 林逸民

南投縣立委補選中，國民黨再度祭出「票投民進黨，孩子上戰場」恐嚇，智慧的台灣選民這次已不為所動，給國民黨重重的一巴掌。過去一向藍大於綠的南投第二選區，由甫在縣長選舉中落敗的的蔡培慧扳回一城。

國民黨恐嚇發生反效果，顯現台灣人民的骨氣與智慧。羅馬帝國時代的軍事思想家維蓋提（Vegetius）著作《論軍事》（De re militari）中明白指出「汝欲和平，必先備戰」（Si vis pacem, para bellum），只有戰力才是和平絕對的保障。政府正在加緊強化國軍戰力，配合盟友美國更積極軍售、協助訓練，這是追求和平最好的後盾。

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那選舉中，選票如何投給和平呢？俄烏戰爭的例子，顯示事實與國民黨所想的恰恰相反。

戰爭發生至今，烏克蘭總統澤倫斯基堅決抗戰、表現可圈可點，不過，在他當選時，由於他身為俄語裔，並且打敗的是強烈反俄的波洛申科，使得俄羅斯接收到錯誤訊息，誤以為烏克蘭人民見到俄軍不但不會抵抗還會「簞食壺漿，以迎王師」，更藐視演員出身的澤倫斯基，認定只要兵鋒一到基輔他就會逃走。

不只俄羅斯這樣認為，俄烏戰爭最初，歐美各國也提出幫助澤倫斯基逃亡，反而是澤倫斯基替歐美上了一課，告訴他們需要的是軍事援助，而非機位。

若是普丁知道開戰後會陷入如今的泥淖，損失兩千輛戰車、廿萬士兵，幾乎打掉國家老本，戰後勢必淪為三流國家，當初還會輕啟戰鋒嗎？絕對不可能。雖然這樣說對堅決抗戰的澤倫斯基實在不敬，但當初若是波洛申科連任，使俄國判斷入侵後會遇到強力抵抗，那麼很可能不會發生俄烏戰爭。

他山之石，可以攻錯，台灣盼望和平，不要等到真的發生戰爭，才從自己的血淚中學習經驗，而是可以從烏克蘭的經驗學習如何避免戰爭，那就是：向可能的侵略外敵，表達出堅決抗戰到底的鋼鐵決心，讓對方知難而退，才是追求和平唯一且最好的辦法。

和平是所有人的事，砲彈落下來可不會分黨派，國民黨也好，其他政黨、政治組織也好，都應該一起向中國堅定表達台灣人必定奮戰到底的決心，讓中國判斷找不到「帶路黨」，只好放棄武力犯台，這才是和平的最好辦法。

若是國民黨不願意這麼做，而是老是展現對中國卑躬屈膝，讓中國判斷入侵後能藉助國民黨奴役台灣人，那麼，智慧的台灣人民很清楚：投給國民黨，才會引來戰爭。

（作者是福和會、台灣聯合國協進會理事長、醫學博士）

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