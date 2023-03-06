自由廣場》請國防部參考英、澳作法

◎ 陳永昌

去年十月中旬，英國國防部公開示警，中國透過南非飛行駕訓學校，祭出最高年薪約九百萬台幣，重金招募英國退役飛行員前往中國，協助訓練解放軍空軍熟悉西方戰術，以提升戰力，報導稱約有卅名退役英國飛行員應聘。英國皇家空軍參謀長威格斯頓（Mike Wigston）上週前往澳洲訪問，披露了英國與盟邦過去四個多月來的具體反制行動，防堵「令人震驚的國家安全漏洞」。

英國軍方第一時間清楚宣示：中國是競爭對手，在全球各地對英國國家利益造成威脅，馬上一一聯繫人在中國的所有退役飛行員，建議他們立即終止合約，不要繼續進行培訓工作，因為「涉及犯罪行為」。而針對法律層面漏洞，英國國防部門全面檢討保密合約暨保防機制，新版《國家安全法案》（National Security Bill）擬增訂條文，應對挑戰。

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威格斯頓指出，將解放軍重金利誘外國退役飛官一事攤在陽光下，是「扼殺於萌芽中」的有效方式。他強調：「以一種非常響亮、明確的方式」公開戳破中國計謀後，不少英國退役飛官主動回報被接觸經驗，這種警覺性讓人感到放心。讓消息曝光，反而有利英國軍方掌握到更多秘密招募活動細節，同時嚇阻可能被挖角的對象。

與盟國互相交流，也是彌補漏洞的一環。威格斯頓說：英、澳兩國情報機構分享情資，「整個過程中，英國與澳洲一直保持同步」。澳洲國防部於去年十月同步徹查澳洲飛行員被接觸狀況，著手檢討相關法規，澳洲政府還多次公開譴責退役澳洲飛行員為金錢卑躬屈膝，沉淪為解放軍的「工具」。此舉進一步強化了澳洲社會警戒程度。

去年十二月，美軍陸戰隊退役戰術飛行教官杜甘（Daniel Duggan）遭到起訴，便是盟國共同打擊敏感軍事機密外洩的成功例證。杜甘擁有美澳雙重國籍，二○一○至一二年間於南非飛行學校代訓解放軍飛行員，二○一四年後更搬到北京擔任飛行顧問，指導戰機降落航空母艦技術。在美國政府請求下，澳洲政府引渡其回美受審，同案南非飛行學校一名共犯主管擁有英國籍，更是促成英國決定公開攤牌的導火線之一。

英澳將防杜解放軍重金挖角具體作為攤在陽光下，貫徹民主體制公開化與透明化，提升反滲透破壞的國防韌性，證明陽光就是最好的防腐劑。以兩國為師，台灣國防部應徹底揚棄「家醜不外揚」封閉保守心態，讓紫外線照進部隊角落消毒殺菌，讓少數腐敗人員無所遁形，也為全民上一堂最好的國防教育課！

（作者為企業專業經理人）

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