李忠憲的思考》理性啟蒙︰不敢看台灣奧運選手比賽

很多我的台灣朋友都有這種現象，不敢看台灣選手比賽，中國人如果看中國選手輸了，他們會痛罵選手，罵到臭頭。但台灣人如果看台灣選手輸了，他們會責怪自己帶給台灣選手厄運，因此輸了比賽。有很多台灣 KOL 以此為一種趣味，因而造成很多朋友不敢觀看台灣選手的比賽，真是一種有趣而奇特的現象。

◎李忠憲

很多我的台灣朋友都有這種現象，不敢看台灣選手比賽，中國人如果看中國選手輸了，他們會痛罵選手，罵到臭頭。但台灣人如果看台灣選手輸了，他們會責怪自己帶給台灣選手厄運，因此輸了比賽。有很多台灣 KOL 以此為一種趣味，因而造成很多朋友不敢觀看台灣選手的比賽，真是一種有趣而奇特的現象。

中國人如果看中國選手輸了，他們會痛罵選手，罵到臭頭。圖為中國體操選手失誤一人坐在旁邊，還被痛罵漢奸。

（路透檔案照）

在奧運比賽中，不同國家的觀眾對待自己國家選手的反應反映了各自的文化、心理以及哲學背景。

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中國人如果看中國選手輸了 他們會痛罵選手

台灣人如果看台灣選手輸了 會責怪自己「帶賽」

中國觀眾在看到自己國家選手失利時，往往會表現出憤怒和批評，這可以歸因中國的集體主義文化，中國社會強調集體榮譽，選手被視為代表國家形象。因此，失敗被視為國家榮譽的受損。除了國家以外，沒有個人的空間，這也是中國整個國家看待奧運比賽的方式，所有的運動員都只是為了國家的奧運金牌而存在。

台灣觀眾對選手失利的反應較為溫和，自責心理較強，台灣社會較重視個體價值和同理心，觀眾對選手的失利更容易表現出同情和支持，而不是苛責。作為國際社會中的小國，台灣人更容易感受到自身的渺小和無力，因此選手的失敗容易被解讀為運氣不佳或是環境不利。台灣受到中華文化和西方文化的雙重影響，對失敗的解讀也較為多元和包容。

理性思考，奧運台灣選手的比賽已經不多，能看就應該好好去看。圖為我國羽球男雙麟洋配擊敗對手闖進金牌戰。（記者陳志曲攝）

德國觀眾對國家選手的失利反應一般比較理性，並傾向於分析原因，德國文化重視理性和邏輯，失敗被視為一個需要分析和改進的問題，而不是單純的責備對象。德國人強調個人責任，選手的失敗通常被視為個人的挑戰，而非國家的恥辱。

我個人覺得這不是一個值得推廣的趣味，在台灣奧運選手比賽的當下，欣賞他們努力的成果和奮戰的精神，勝敗其實並不是最重要的部分。

理性思考，奧運台灣選手的比賽已經不多，能看就應該好好去看，不應該有這種莫名其妙的心理複雜因素。而且這跟台灣人自我的認知和信仰有很多非理性的連結，自己帶賽，人過世成神仙，以及很多奇怪毫無道理的禁忌有關。

我可以跟大家保證台灣選手的輸贏和電視上觀看的我們毫無關聯，如果可以去現場觀看加油，絕對是正面的影響。

不要再散播一些毫無根據的禁忌了，尤其KOL們別認為只是趣味沒有影響，這是詐騙成長的因素之一。

台灣的理性啟蒙就是大家從勇敢即時去看台灣奧運選手比賽開始，觀看比賽根本沒有非理性的力量，退一萬步，即使有，個人的影響也沒有那麼強大!

（作者為資安學者）

（本文經作者同意轉載其臉書2024.08.03貼文）

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