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曹興誠八不居士》台灣人真的需要覺醒！

2024巴黎奧運場邊，連台灣的片紙隻字都要打壓，萬一解放軍侵台成功，台灣人會受到怎樣的迫害，不難想像。
曹興誠

曹興誠

2024/08/03 16:18

◎曹興誠

連台灣的片紙隻字都要打壓，萬一解放軍侵台成功，台灣人會受到怎樣的迫害，不難想像。

2024巴黎奧運場邊，連拿著台灣的片紙隻字都要被打壓。（取自貼文）

需要怎樣的愚蠢，才會讓一些台灣人以為，即使解放軍來台，他們照樣可以過著跟目前一樣自由自在的生活？

（作者為聯電創辦人）

影片連結 https://fb.watch/tJEs77lpUY/

（本文經作者同意轉載其臉書2024.08.03貼文）

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