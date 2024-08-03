晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》奧運失手變「漢奸」？中國拚金牌的背後 不人性！

2024/08/03 08:30

◎李玟靖


在巴黎奧運會上，中國體操選手蘇煒德在團體賽中失誤，導致中國隊失去金牌，成為網民攻擊的目標，反映中國網民對運動成績的極端關注與對運動員不公的指責，當蘇煒德的失誤讓中國金牌旁落至日本隊後，網友不僅不接受他的道歉，還用「漢奸」等污名化的詞語攻擊他，並要求他退役，這樣的反應顯示出部分中國網民在比賽成績不如預期時，缺乏理性的價值判斷。

中國的愛國主義教育與金牌至上

中國的愛國主義教育與金牌至上的觀念，常將奪金視作國家與民族的榮耀，這種思維模式導致一些網民無法接受失敗，把運動失利當作國家尊嚴的損失，進而對運動員進行過度苛責，其實運動員在面對奧運會這樣的重要比賽時，心理壓力巨大，尤其是臨時替補的選手更容易出現失誤，然許多中國網民卻不考慮這些因素，將運動員的失誤看作個人與國家不可接受的失敗，實是非常沒有同理心。

這種對金牌的過度追求源於中國社會對競爭激烈態樣，不僅表現在體育領域，也滲透到教育與工作等各個方面，在這樣的文化氛圍下，失敗被視為恥辱，成功才是唯一值得慶祝的目標，政治評論員蔡慎坤指出，這與中國多年來的民粹主義與愛國主義教育密切相關，網民們在這樣的教育下，往往將體育比賽的結果與政治與國家榮耀掛鉤，因此在比賽結果不如預期時，容易出現極端與不理性的言論，更反映中國網民在面對國際體育賽事時，價值觀與心態上的偏差。

中國網民將體育與政治掛鉤，並視金牌為國家榮譽的象徵，是導致價值觀偏差的根本原因，中共當局應強調體育精神的重要性，而不僅是以獎牌數量作為評判國家體育成就的唯一標準，鼓勵運動員超越自我、享受比賽過程，讓運動回歸其本質，才有助於減少運動員的心理壓力，也能幫助社會形成更健康的文化氛圍，唯有如此，才能在國際體育舞台上獲得真正的尊重與榮耀，而非依靠金牌來炫耀國家地位。

（作者為藝文工作者）


自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書