自由開講》奧運失手變「漢奸」？中國拚金牌的背後 不人性！

◎李玟靖



在巴黎奧運會上，中國體操選手蘇煒德在團體賽中失誤，導致中國隊失去金牌，成為網民攻擊的目標，反映中國網民對運動成績的極端關注與對運動員不公的指責，當蘇煒德的失誤讓中國金牌旁落至日本隊後，網友不僅不接受他的道歉，還用「漢奸」等污名化的詞語攻擊他，並要求他退役，這樣的反應顯示出部分中國網民在比賽成績不如預期時，缺乏理性的價值判斷。

中國的愛國主義教育與金牌至上

中國的愛國主義教育與金牌至上的觀念，常將奪金視作國家與民族的榮耀，這種思維模式導致一些網民無法接受失敗，把運動失利當作國家尊嚴的損失，進而對運動員進行過度苛責，其實運動員在面對奧運會這樣的重要比賽時，心理壓力巨大，尤其是臨時替補的選手更容易出現失誤，然許多中國網民卻不考慮這些因素，將運動員的失誤看作個人與國家不可接受的失敗，實是非常沒有同理心。

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這種對金牌的過度追求源於中國社會對競爭激烈態樣，不僅表現在體育領域，也滲透到教育與工作等各個方面，在這樣的文化氛圍下，失敗被視為恥辱，成功才是唯一值得慶祝的目標，政治評論員蔡慎坤指出，這與中國多年來的民粹主義與愛國主義教育密切相關，網民們在這樣的教育下，往往將體育比賽的結果與政治與國家榮耀掛鉤，因此在比賽結果不如預期時，容易出現極端與不理性的言論，更反映中國網民在面對國際體育賽事時，價值觀與心態上的偏差。

中國網民將體育與政治掛鉤，並視金牌為國家榮譽的象徵，是導致價值觀偏差的根本原因，中共當局應強調體育精神的重要性，而不僅是以獎牌數量作為評判國家體育成就的唯一標準，鼓勵運動員超越自我、享受比賽過程，讓運動回歸其本質，才有助於減少運動員的心理壓力，也能幫助社會形成更健康的文化氛圍，唯有如此，才能在國際體育舞台上獲得真正的尊重與榮耀，而非依靠金牌來炫耀國家地位。

（作者為藝文工作者）



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