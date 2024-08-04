自由開講》中共潛艦再陷事故疑雲：豆腐渣工程暴露安全隱患

◎劉硯

近期中共039A型「元級」潛艦在武昌造船廠失蹤的消息，引發外界對中共潛艦安全的質疑，該潛艦在5月的衛星影像中還正常停靠在碼頭，但6月突然從水面上消失，現場有四艘起重船圍繞作業，這一異常現象顯示潛艦可能發生事故，通常情況下，起重船在船舶傾覆或故障時用來扶正或打撈，這強化潛艦事故的猜測，此外，作業區出現的圍油欄顯示有油污洩漏，進一步增加事故發生的可能性，讓人聯想到去年8月中共093「商級」核動力潛艦的事故傳聞，當時有報導稱潛艦全員遇難，但中共官方對此保持沉默。

近期中共039A型「元級」潛艦在武昌造船廠失蹤的消息，引發外界對中共潛艦安全的質疑。圖為中共039A元級系列潛艦高速航行中。（圖片取自中國人民海軍影片）

039A型潛艦是中共第三代常規動力潛艦，原本被視為中共提升海軍實力的標誌性項目，然此次事故暴露其潛艦建造的豆腐渣工程問題，儘管中共宣稱潛艦技術進步，但潛艦建造的複雜性和高風險性依然給其安全性和可靠性帶來巨大挑戰，這次事故不僅暴露潛艦設計和製造的技術缺陷，也顯示中共在追求軍事現代化過程中的草率和浮躁，忽視基礎工程質量和操作安全。

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中共當局對潛艦事故的遮掩和模糊回應，反映其對外界和國內輿論的極度不信任，這種缺乏透明度的行為不僅損害了中共自身的國際形象，也增加周邊國家對其海軍實力和戰略意圖的警惕，在當前亞太地區安全局勢緊張的背景下，中共必須提升其危機管理和信息透明度，以修復其國際信譽並穩定地區局勢。

潛艦事故的發生對區域安全和國際關係的影響不容小覷，中共潛艦的安全隱患將導致鄰國和其他海洋強國對其軍事能力的重新審視，並可能加劇地區軍備競賽和緊張局勢，面對這樣的挑戰，中共必須反思其軍事發展路徑，將重點放在提高技術可靠性和促進國際合作上，以避免進一步的安全事故對地區穩定造成負面影響。

（作者為研究生）

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