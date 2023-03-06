自由廣場》國民黨戰爭恐嚇招數失靈

◎ 林建德

周日看各家媒體對南投補選的分析，真的是各有角度、百花齊放，不過好像很少人提到一個觀點：國民黨以戰爭恐嚇選民的招數失靈了！

國民黨去年九合一利用造謠抹黑烏賊戰術贏得選舉後，還以為台灣人都是白痴，這套很有用，想如法炮製在自以為穩操勝券的南投補選上。上週四筆者前往溪頭爬山，在南投沿路就看到很多「票投民進黨，青年上戰場」的宣傳布條，想起蛋頭學者「台灣人民不要為美國的利益作戰」，根本是在恐嚇選民。國民黨沒想到的是，經過數月來公民社會反覆論證，大家已經覺醒，懂了「要備戰才能避戰」、「軟弱反而會邀戰」的道理，破了國民黨意欲投降的宣傳包裝。

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可惜的是，敗選後還是看不到國民黨的反省。如果他們繼續站在台灣人民對立面，不談政策不談理念，只會配合中共造謠抹黑恐嚇我們，為了台灣的將來，那就在二○二四年的大選讓他們徹底消失吧！

（作者為台中市民，退休人士）

從蔡培慧談世代交替

◎ 江昱欣

從二○○八立委選制改變後，南投第二選區從未有過綠營候選人勝出，直至蔡培慧複製去年「中二補選」經驗，成功打破地方家族政治壟斷，突顯「世代交替」之可貴，在於價值與觀念能否感動人心。

藍營當初以「林明溱才會贏」為由，不給民調最高的在地青年機會，與地方勢力沆瀣一氣，讓清白遭疑、包袱重重的候選人出馬，最後嚐盡苦果。而徐巧芯等人前些時日於國民黨內叫陣「年輕接棒」，同時又替七十二歲「代子出征」的林明溱輔選，證明國民黨人所說的「世代交替」，不分世代全是假，盡是複製老政治仇恨動員的「權鬥」代名詞。

反觀從社運起家，形象清新、兼具學識與政治歷練的蔡培慧，透過理念與熱忱，讓大家重新看見基於價值、思想差異的「世代交替」，才能夠燃起支持者熱情，團結一心改變政治生態。

國民黨「現任、資深優先」神話已滅，黨中央拿不出具公信力、說服力的初選制度，黨內年輕人提不出能超越前輩的願景藍圖，將繼續無止境的權鬥不歸路。反觀此前身負重傷的民進黨，在針對學倫、排黑等提出大破大立的改革後，行之有年的立委初選即將登場，在黨主席賴清德「不沒收初選」的保證下，所有有志入陣的年輕世代，都有接受淬鍊與公平競爭的機會，不但使各區淘選出最有機會贏的戰將，更應藉此提出國家與地方建設願景論辯，讓「理念先行」的世代交替，成為國民黨永遠無法超越的典範。

（作者為北市議會法案助理）

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