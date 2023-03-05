自由廣場》曲博，選擇比努力重要！

讀「請冷靜看待台灣半導體產業」有感

◎ 林尚榮

曲建仲大作「請冷靜看待台灣半導體產業」，提到兩個問題：

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如果今天美國也對台灣下禁令（設備、材料、製程設計套件等等），台積電還能做出甚麼？

中國能做出飛機引擎、太空船與火箭、核子反應爐、高速鐵路，請問我們能做得出來嗎？

個人愚見，問題一的答案是：和世界各國一樣，台灣也不能做出甚麼。

問題二，是台灣政府可能做不出來，而民間企業不會想去做。

不是簡單兩字「不能」的回應，意謂不敢苟同曲博的觀點：如果中國被打回石器時代（指美禁止廿奈米以下的設備），那台灣半導體產業就會打回「寒武紀」時代！

寒武紀距今約五億多年，舊石器時代最多約一萬年前，這是「十萬八千里」的極遠差距，尊重作者這冷靜的見解之外，有幾點補充：

一、沒有其他環節的搭配，台積電也是兩手一攤，難有作為。這個答案說明了「懷璧其罪」是假議題；拿了台積電，成就不了中國半導體產業。也說明了中國半導體產業未來的艱辛與限制。這是會做高鐵的中國，傾國家之力想做，但做不出來的產業鏈。

二、台灣國內市場太小，經濟規模不夠大，加上資源、人才有限，企業家不會選擇曲博所談的飛機引擎、太空船與火箭、核子反應爐、高速鐵路等領域去發展。受限於國家GDP規模和市場，台灣也不可能投入巨額資金在基礎工業的建置與研發（如曲博所稱的冶金、石油、煤炭、電力等）。大國和小國的產業策略發展方向本來就不同，可以說彼此各擅勝場，若硬要高下之分，中國基礎工業較量的對象應當是美國、歐盟，而台灣也沒有攀比的必要。

三、中國以世界工廠的角色崛起時，台灣主要企業選擇西進；美國在主導「全球供應鏈重組」時，台灣半導體成為要角並選擇加入，這些都是再自然不過。努力當然重要，但選擇比努力重要。要讓台灣在美中都押寶，大國有拉力，也有推力（把台灣推向對方），不妨冷靜想想「北風與太陽」的故事。

（作者為上市公司高階經理人）

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