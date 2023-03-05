自由廣場》賴清德這話沒錯，但是……

◎ 林進嘉

辜寬敏先生，一生對「台灣成為正常、獨立國家」的想望與努力，我想全台灣人，不論支持與否，除了敬佩，沒有二話。

日前辜老辭世，各界弔唁。綠營、台派人士，紛紛以「台灣就交給我們」告慰辜老。當中，賴清德接著是說，「我們會繼續守護台灣的民主、和平與繁榮。」這話沒錯，辜老確實希望一棒接一棒，確保並守護台灣永久的民主、和平與繁榮。但辜老認為，守護台灣是要透過「正名、制憲、建國」的手段，這卻是民進黨執政以來避談的議題。

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吾人了解，總統大選要爭取選票極大化。民進黨政人士避談台獨等敏感議題，也可以體諒。但實際作為上，卻不應該打壓民間人士、國會議員對於正名制憲的聲音。蔡政府對於「東奧正名」、「華航改名」的作法，不僅令人遺憾，也失去了一次次往台灣主體性前進的契機。同樣是避談「正名、制憲、建國」，相信賴清德心中有一定的想法。

不過，「正名、制憲、建國」，決不能只靠某某政黨，或某總統天縱英明，而是要由下而上推動。因為台灣獨立、或國家正常化，不是革命，而是一種社會教育。二○二○年八月，辜老在四大報刊登廣告主張制定台灣新憲法說，「這部中華民國憲法就像是一個超級違章建築，如果修憲而不去動本文，處理掉台灣與中國糾纏不清的關係，只修十八歲公民權和廢考監等條文，就好像違章建築裡討論要換窗簾，還是住在違章建築裡」，正是真知灼見。

期待台派人士，能有組織地持續倡議，讓國人知道，我們現在的憲法根本是「一中憲法」，是「一國兩區：一個中國，自由地區和大陸地區」的憲法。如果大家都知道憲法這個荒謬的事實，配合有智慧勇氣的總統，相信公投制憲便可水到渠成。

辜老生前最後發聲，「辜寬敏是早晚會離開這個社會，但是台灣永久存在。台灣永久存在，就是靠你們大家」。感念辜老一生遺願，我輩當接棒努力不懈！

（作者為精神科醫師，台南市民）

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