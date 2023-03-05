晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》曾進發／李花雲海

2023/03/05 05:30

曾進發／攝影詩人

春神二月在馬拉邦山上造雪

先在千棵李樹枝條撒滿晶瑩的冰霜

怒放的白色李花把山坡開成了千堆雪

二月春神在馬拉邦山造雪

李花雲海20230202攝于 大湖 馬拉邦山

冷空氣讓山谷嵐霧凝結成鮮奶冰淇淋

壯闊縹緲的雲海宛如北海道大雪原

靜夜月光下我頂著如雪白髮

漫步在李花小徑吞吐著煙霧靜看雲海

李花雲海攝于 大湖 馬拉邦山

李花為即將的飄零從容不迫

雲海為清晨的蒸融自信篤定

外在的我與內在的我

在侘寂的霧靄之間握手言和

李花雲海攝于 大湖 馬拉邦山

李花雲海攝于 大湖 馬拉邦山

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書