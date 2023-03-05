自由共和國》曾進發／李花雲海

曾進發／攝影詩人
春神二月在馬拉邦山上造雪
先在千棵李樹枝條撒滿晶瑩的冰霜
怒放的白色李花把山坡開成了千堆雪
二月春神在馬拉邦山造雪
冷空氣讓山谷嵐霧凝結成鮮奶冰淇淋
壯闊縹緲的雲海宛如北海道大雪原
靜夜月光下我頂著如雪白髮
漫步在李花小徑吞吐著煙霧靜看雲海
李花為即將的飄零從容不迫
雲海為清晨的蒸融自信篤定
外在的我與內在的我
在侘寂的霧靄之間握手言和
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