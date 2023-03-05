自由共和國》曾進發／李花雲海

曾進發／攝影詩人

春神二月在馬拉邦山上造雪

先在千棵李樹枝條撒滿晶瑩的冰霜

怒放的白色李花把山坡開成了千堆雪

二月春神在馬拉邦山造雪

李花雲海20230202攝于 大湖 馬拉邦山

冷空氣讓山谷嵐霧凝結成鮮奶冰淇淋

壯闊縹緲的雲海宛如北海道大雪原

靜夜月光下我頂著如雪白髮

漫步在李花小徑吞吐著煙霧靜看雲海

李花雲海攝于 大湖 馬拉邦山

李花為即將的飄零從容不迫

雲海為清晨的蒸融自信篤定

外在的我與內在的我

在侘寂的霧靄之間握手言和

李花雲海攝于 大湖 馬拉邦山

李花雲海攝于 大湖 馬拉邦山

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