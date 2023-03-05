自由共和國》陳啟耕／「美寶」的秘辛(中)

陳啟耕／移民律師、綠楓法律集團負責人

其實是一開始就不適應了，但也沒有跟父母說。這對姊弟不習慣天天西式飲食，跟轟媽反應能不能偶而有炒飯炒麵等中式料理，都遭到拒絕，寄宿家庭認為白人家庭吃什麼，姊弟就該吃什麼，兩人開始日漸消瘦，姊弟於是利用網購方式，買了麵條、水餃、蔥油餅等冷凍食品自力救濟，情況才稍微好轉。

飲食、氣候水土不服

「美寶」面對的問題百百款

除了飲食還有氣候問題，姊弟赴美一開始都有點水土不服，無法適應下雪天氣，很快就生病了，半夜咳整晚，轟媽說自己的孩子以前咳嗽感冒不需要看醫生，簡單喝蜂蜜水、吃維他命就會好，後來是已經發燒了，才告訴父母，B小姐拜託轟媽購買快篩試劑測試，再買退燒藥，但轟媽堅持多喝水就會好，何必大驚小怪， B小姐直呼：真的別人的囝死袂了，夫妻倆整個星期都失眠做惡夢，最後是托外州朋友寄送退燒止咳藥給孩子，病情才慢慢舒緩。

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正當父母喘口氣，覺得一切都會愈來愈好，卻發生了更讓人意外的事情。孩子成長只有一次，本來國、高中生進入青春叛逆期，吸菸、吸毒學壞走歪路，好發在這個年紀，寄宿家庭除了擔任監護人，就是只照顧吃住，當然也有非常棒的天使寄宿家庭，可惜這對龍鳳胎，運氣並不好。

姊姊心美個性害羞，全校亞洲學生不到廿人，心美又沉默寡言，根本交不到朋友，上課也不敢舉手發問，不參加社團，課業成績開始下滑，甚至遭到同學言語霸凌，後來終於交到知心好友，是位國中就來當小留學生的華人學姊花花，兩人成為好友，花花國中就自己在美國讀書，寒暑假父母才會來美國探視，家境富裕，都自己開豪車上下學，染髮化妝，出手闊綽時尚流行，心美簡直把花花當偶像，價值觀也開始扭曲，當心美零用錢花費變大的時候，還騙媽媽說，是去買了參考書，其實她是跟花花去購街買化妝品和露肚裝。

每個人在成長過程中，經常受到同儕影響，近朱者赤、近墨者黑，父母不在身邊是觀察不到這些細微變化的，如何能協助子女，直到有天心美哭著跟媽媽視訊，說她最要好的花花學姊要回國了，媽媽這才知道，心美最祟拜的花花學姊有天在學校女廁痛哭流涕，手中驗孕棒顯示二條線，她懷孕了，而她不能確定父親是哪一位男同學還是男網友。

B小姐嚇壞了，以為當初找到好學區萬無一失，沒想到好學區也有不想讀書的學生，寄宿家庭幾乎不會過問孩子的交友情況，美寶在大染缸中真的只能考驗自制能力。

不難想像，龍鳳胎的弟弟寶弟也出問題了。

寶弟因為個性外向，在美國非常快就交到好朋友，但卻不重視學業，沉迷暴力線上遊線，私底下髒話連連，幾個麻吉情竇初開，為女生爭風吃醋，寶弟跑去幫忙找情敵算帳，差點捲入打群架糾紛，直到有一天，寄宿家庭通知B小姐，不願意再接待龍鳳胎，要求立即中止合約，家長才知道，原來寶弟的好朋友，某天打開家中槍櫃，放學後帶著寶弟拿槍恐嚇情敵，學校幾乎要勒令他退學了， B小姐這才後悔莫及，當初為什麼沒有陪著讓龍鳳胎到美國。

當然我必須說，有些好朋友找到了非常好的寄宿家庭，雙方成為終身好友，真的恭喜他們，運氣真好。但上述我了解的情況，只是冰山一角，孩子的成長不是賭局，好的寄宿家庭讓你上天堂，萬一賭輸了呢？！難道要輸掉孩子的青春和未來？

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