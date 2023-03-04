自由廣場》無人機「全部」列管，荒謬！

◎ 葉奉達

政府最近宣佈把所有無人機列管，而且不分重量，不分機型，不分用途。

早在無人機還沒有應用在空拍、勘查，以及軍事用途的時代，無人機不叫作無人機，而是叫遙控飛機。在那個飛控和GPS還沒有裝在遙控飛機的年代，所有的遙控飛機都是目視飛行，玩家只是單純享受遙控飛行的樂趣，欣賞飛行的姿態，享受操控的樂趣，如此而已。

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可是到多軸飛機出現，因為裝上飛控、GPS、影像傳輸和鏡頭，可以空拍，可以在任何地方起降，然後操作非常簡單，無人機瞬間大爆發，於是在發生幾次無人機掉落的意外後，政府火速通過無人機管理辦法，把所有超過二百五十公克的遙控飛機和無人機全部列管，或者要註冊，或者要考照，或者要申請空域，規定多如牛毛。

辦法通過之後，首先陣亡的是大批遙控飛機的玩家。由於不闇法令規定，而罰金甚至比酒駕還高，許多玩家乾脆退坑不玩了，於是這個產業開始萎縮，人才開始凋零，剩下的，就是靠空拍維生，以及接政府標案的業者。

而現在管制變本加厲，要把所有的遙控飛機和無人機全部列管，不管遙控飛機上面有沒有飛控，有沒有GPS，有沒有鏡頭，不管是用來空拍，或者是小朋友體驗遙控飛行樂趣的玩具無人機，全部列管！這樣的做法，就像中國菜刀要實名制一樣的荒謬可笑。用一個資安的藉口通過全世界最嚴格的辦法，不僅沒有突顯台灣政府對國家安全的重視，反而顯現政策的無知。

政策制定者不飛遙控飛機和無人機，至少也要尊重一下玩家和業者的專業意見，並不是所有的遙控飛機都會裝飛控和GPS，也不是所有的遙控飛機都會到處飛，很多遙控飛機都只是在飛行場裡面飛，而且遙控飛機失事是常態，我從來沒有見過一個沒有摔過飛機的玩家，在飛行場裡面玩，風險本來就是可控，你管人家怎麼摔飛機？考照又要做什麼？考完照，照樣只是在飛行場裡面飛，並不會飛到一公里外或十公里外，汽車駕駛考過駕照，會開上市區道路，可是遙控飛機的玩家考過照，仍然一直都在飛行場裡面飛，這是不一樣的。

因此，拜託不要再通過更嚴格更可笑的管理辦法了，那對資安沒有幫助，對國安也沒有幫助，卻只會扼殺台灣無人機產業和遙控飛機產業的發展，扼殺遙控飛行這項休閒活動，扼殺台灣無人機人才的培育啊！

（作者為媒體工作者、無人機玩家，屏東縣民）

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