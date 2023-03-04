自由廣場》屏東應嚴防旱情暴升

◎ 張炎銘

南部渴水，水情燈號台南地區是「減量供水」的橙、嘉義地區是「減壓供水」的黃、高雄地區是「水情提醒」的綠（三月八日要改為黃），唯一保持水情正常藍燈的屏東地區，卻傳出農民反映抽不到地下水。若這只是個案還好，若是地下水位全面下降所致，個人覺得這是重要警訊。

嘉義、台南、高雄地區各有水庫，彼此也調度支援，所以目前還能不必分區供水，倒是屏東地區，主要水源是牡丹水庫及地下水，地下水抽用要更謹慎。

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屏東平原地下水豐沛，部分地區甚至有自噴現象，加上水質良好，所以一直是全國自來水普及率最低的地區，­二〇〇九年時普及率甚至不到四十五％。目前也僅到六十四％。除了私人抽用地下水，水公司也大量抽取地下水，尤其是沒有水庫供水的屏北地區。

牡丹水庫供水量，從二〇一八年三五四八萬噸一直成長到二〇二一年的四一〇九萬噸，不管是農業、生活、或工業用水都增加，反映需求的不斷增加，也讓有效庫容只有二六五〇萬立方公尺的牡丹水庫營運越來越吃力。

即使水庫營運吃力，農民抽不到水，但牡丹水庫每年還洩洪。近四年，少的有二八九二萬噸，多的達一二八一三萬噸，將近五個庫容。這些珍貴的水源流向大海，而農民卻抽不到水，若農民全改用水庫水，又加重水庫負擔，水庫容量明顯不足。

早期屏東的林邊、佳冬是有名的地層下陷區，也是除台北盆地外，最早發現地陷的地區。最近幾年，地陷熱區雖已轉至彰雲地區，但林邊、佳冬因累積下陷量大，仍列入第一級管制區。也由於地陷，每逢颱風豪雨，容易積淹水。而近海的東港、枋寮，甚至新園、南州等，也列入二級管制區。最近幾年，林邊、佳冬、枋寮每年也仍有二、三公分下陷率，可見地下水補注仍是不足。

水情藍燈，農民卻抽不到水，表示補注量已無法填補抽用量。若乾旱持續，地面水無法滿足需求，地下水又已超抽難以應急備援，又無法從高雄調度，則屏東旱情可能會比其他地區嚴重。

（作者曾任水利署組長，著有《閱讀水庫行腳臺灣》）

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