自由廣場》美台軍演 比駐軍更實際

◎ 張延廷

美國決定增派駐台的現役軍事人員協助提升國軍總體戰力，此舉有彰顯強化美台關係的旨意，至於能實質提升我國防實力到何種程度，則宜有不同角度的思考。

就戰略層面分析，美國適時出售所謂「符合需要」的武器裝備予中華民國，此類軍售通常是根據美國對亞太局勢的演變，尤其是圍堵中共軍力發展的不同階段所做出策略性安排，最典型者如扁政府時代的「鋪路爪」長程雷達、「愛國者三型」防空飛彈，馬政府時代的「F-16A/B升級」和「UH-60M黑鷹」直升機等項目。

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售台軍備琳瑯滿目涵蓋各軍種，這些軍售能部分滿足台灣防衛所需，但進一步將既有美製武器依循原本的使用壽期做性能升級，擴大其軍售台灣的附加經濟利益，可能是必須深入琢磨的課題。單看售台軍備的新品項，或駐台人員的編制數量，尚不足以全然斷論美國對台軍事支持的真實意涵，要能夠邀請國軍參與美軍的演習，才能具體提升台灣的總體戰力。

美國並非近幾年才力促台灣加強軍備投資，早在李登輝時代就有所謂「博勝案」，當時美國注意到台灣軍事通聯能力和亞太其他盟國存在明顯落差，已有意全面強化台灣軍隊指管通情能力。但在龐大預算壓力下，國防部也只能持保留態度。

再從戰術層面觀之，當美國「太平洋總部」擴大成「印太司令部」前，台灣就已經被美國納入在西太駐軍的防區範圍，例如司令部設在日本的第五航空軍，就把台海防區賦予駐防琉球嘉手納基地的飛行聯隊擔綱。而且歷次美軍演習，只要在台海周邊展開活動，其想定場域就必然包括台灣。無論是空軍的「對抗」系列攻防演練，或是海軍或陸戰隊的海上非傳統安全活動，其目的就是針對中共的反介入／區域拒止所做的預劃推演。這些演習結論都被五角大廈綜整成對台灣「淨評估」的內容要素，其力道強弱往往是根據中共的反應而調整，就連日本防衛省也隨之權衡運作。

長遠以來，軍售台灣是美國在整個亞太地緣戰略布局的一環，這次美國擬增加派駐台軍事人員，固然能加強國軍操作美製武器系統的熟練，兼可擴大軍事幹部的國際觀，但若美國要提升台灣的戰爭硬實力，就應正式邀請中華民國海空軍主戰兵力參與美軍在西太平洋的各種演習，使國軍由閉門造車的紙上談兵，走向貼近實戰化的嚴格演練，才是當前強化國軍戰力的必要之舉。

（作者為前空軍中將副司令、清華大學榮譽講座教授）

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