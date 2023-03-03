自由廣場》趙少康不可一再違法輔選

◎ 鄭秀玲

趙少康身為中廣董事長及TVBS節目主持人，本應遵守NCC組織法第一條媒體人需「謹守黨政軍退出媒體」的精神，公正扮演第四權的角色，客觀評論公共政策。然而三月一日他竟以媒體人身份去南投輔選國民黨候選人林明溱。這不是他第一次政媒兩棲，幫國民黨候選人違法輔選。

國人猶記得在剛結束的九合一選舉期間，他除了把其主持的節目當成所組戰鬥藍成員的輔選平台，媒體公器私用外，他更到各地輔選，並囂張地上傳其輔選影片到其官網，選後更邀他輔選成功的七十多位勝選者參加聖誕慶祝餐會……，已經到了變相為特定候選人團體買票、目無法紀的地步了。

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中選會、NCC及檢調單位迄今都未調查並懲處趙少康在九合一選舉那段期間的違法行為，導致他又故技重施，繼續為所欲為地以媒體人再度高度介入南投立委選舉的政治活動。吾人預期二○二四年總統及立委選舉，他仍將如此我行我素，違法亂紀。政府相關單位若不積極正視並懲處違法，將產生嚴重後果，就是未來每個節目主持人（例如謝震武、陳凝觀及鄭弘儀等人）也競相仿效，把媒體當作選舉政治或商業利益交換的籌碼，我們還能期望有公正選舉、選賢與能嗎？

為了端正選風，捍衛長期以來先賢努力建立的民主政治公平性，吾人有以下呼籲：

一、趙少康既然那麼熱衷政治，就請辭掉媒體工作，專心從政。

二、NCC在每六年審查電視執照時，應將各電視台違法情事納入評估，也要倡議主持人有任期制，才能世代交替，反應真正的民意。（趙少康已年逾七十，怎麼知道年輕一代觀眾的想法？）

三、國人一起向電視台高層鄭重表達最深層的憤怒，請趙少康不要為私利，刻意操弄內訌互鬥，撕裂社會了。

四、呼籲NCC和中選會儘速通力合作修法，禁止電視媒體在選舉期間，僅為特定候選人輔選或反輔選的不公平情事的相關懲處，及察查其背後是否有國內外政經勢力的不當介入。

（作者為台大經濟系兼任教授）

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