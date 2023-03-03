自由廣場》「台灣未知的真面目」報導 胡說八道

◎ 方屏生

兩天前日本經濟新聞以「台灣未知的真面目」為標題，引述不具名消息來源報導高達九成的台灣軍官，退役後前往中國，以提供國軍情報換取金錢，腐敗已成為常態云云。

筆者以外省人第二代身分、一介退役三十年的老兵、出入中國大陸超過五十次的經驗來看，或許官階太低，從未有中國人利用金錢引誘，要求提供情報的情事發生。甚至於筆者的大哥以及仍然有聯絡的軍校同學，也未曾有此經驗。該篇報導之汙衊抹黑、憑空杜撰，實在不像當前日本人的素質。

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該報導甚至質疑，倘若台灣有事，台灣軍隊真能與日本聯手保衛國土嗎？結論再火上加油，表明台灣仍有許多問題，也提到蔡英文總統「至今仍無法掌控軍隊」。這種報導，根本就是要砸日本經濟新聞招牌的貨色！幸好我國國防部及總統府先後緊急澄清，指稱相關報導是憑空杜撰，未經查證即以聳動標題，汙衊國軍官兵氣節、分化部隊團結。說得很好！無具體數據、不確實查證的外國媒體片面之言，一般讀者、台灣新聞界也毋需再隨之起舞了！

（作者為陸戰隊退役少校，台中市民）

超級嚴重的不實報導

◎ 張玲玲

日本經濟新聞竟指台灣退役軍官因多為外省人，故有九成是共諜；並胡稱這是蔡總統無法掌握軍隊的最大問題。這真是超級嚴重的不實報導，並且嚴重毀謗我國形象與損害國軍尊嚴。對於日本在國際一向給人謹慎、實事求是的形象落差甚大。

筆者本身就是退伍軍人，先父則為大陸來台人士（家母為台灣人），也算「外省第二代」，但從小立志從軍報效國家，就是因為反共教育深化、「打倒萬惡共匪」的口號深刻在腦海裡；卅五年軍旅中，「保密防諜，人人有責」就是如影隨形，迄去（二○二二）年退伍至今，都還有著不談論公務、機密的軍人習性，怎可能提供情資給敵人？筆者在役時曾參加漢光演習多年，到現在也從未與周遭親友談論過有關演習的任何一個字句。而與我一樣在軍中受到嚴格保密教育的大多數軍官們，也有著相同觀念與習慣。那些極少數洩密、成為共諜的人，絕對是受到同袍的唾棄與不恥的。

馮世寬主委因「是可忍，孰不可忍」的情緒發洩是可以理解的。退伍國軍軍官袍澤們可以為國家安全赴湯蹈火、可以為了守護台灣忍受磨難，但是為了人格與尊嚴，我認為國防部應該理性向該日媒說明，要求還我退伍軍官公道。也呼籲國人勿被藉機操縱分化，以防撕裂我們目前如此具有包容性與和諧的社會。

（作者為陸軍備役上校，新北市民）

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