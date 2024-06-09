自由廣場》老院士疾呼︰為台灣民主 解散國會、改選吧！

◎ 周昌弘

自新國會交接，運作己四個月，亂象迭起，親中立委不但置台灣生存於不顧，卻連續提出違憲法案，不遵守民主及民權初步「程序正義，多數尊重少數，少數服從多數」的會議準則 ，每條法案不經完整的討論就付出一讀二讀及三讀，而激起絕大多數民眾的憤怒，遂引十幾萬人民上街抗議，而發動青鳥運動。在雨不停下、人潮卻越來越多，擠滿濟南路並溢出到中山南路。尤其是青年學子，甚至中學生及中老年人也自發性的主動參加，令人感動。群眾聲音響徹雲霄，大喊傅崐萁、黃國昌下台。許多媒體及政治人物遂提出罷免某些立委。我己逾八十二歲，本想也去支持運動，因身體微恙，內人不淮我去。近日來苦思萬想，失眠時就想到此情境，終下決心寫出我如下建言。

一、解散國會，重新改選︰行政院己提出國會違憲的覆議案，但覆議成功也解決不了此屆國會的亂象，因為傅、昌、芯…等委員還在，既使覆議成功，可能稍有解決國會擴權的不法，但不適任的立委仍在，將來亂象還會發生。等到二○二八再重新改選時己太晚了。 中共虎視眈眈一旦誤判，舉兵進犯，在台的親中第五縱隊，趁機與中共裡應外合，既使盟國出兵護台，台灣也會受到重創。緣此，趁全國人民對國眾兩黨的清楚了解及反感，適時全面改選，把親中人士徹底下架，才能達成國會改革，落實自由民主的民有、民治、民享的國家。全民應看清楚那些人是愛台的，那些人是賣台的。選民不能再受騙，以為嘴上說一套，當選後立刻倒戈，出賣靈魂，甘心做買辦。

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二、國會改革 不是闊權，必須修憲以建立三權分立︰目前的中華民國憲法是五權分立，五權是平等而應互相尊重，不得越權。我不反對廢除監察院及考試院，但須先修憲，將五院修為三院，才能將監察權及考試權分別納入司法院及行政院。我個人認為行政、立法及司法，必須完全獨立且互相制衡。立法權就是立法，立法委員不能越權行使調查及定罪的事宜。目前立法院的闊權是違憲，立委沒有調請人民來質問甚至定罪的權力，我在中學時的公民課早己教得很清楚了。

我想目前的立委也應了解三權分立的立法精神，何況某兩位立委是大學法學院出身且是美國及德國的法學博士且任法學教授焉有不知的道理。千萬不要知法而犯法，是幸！

我誠懇的呼籲全國人民響應我的訴求，讓我國走向自由、民主、法治、仁愛的國家。

（作者為中央研究院院士）

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