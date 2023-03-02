自由廣場》政治檔案條例修法 應直指「機密」

◎ 林海生

近來關於政治檔案的開放問題引來各界關注，有民間團體疾呼修法的必要性，亦有監察院調查報告指出國安局保密檔案的問題。這些問題早在二○一九年通過現行政治檔案條例時就注定可預見，實務上國安情治機關也的確充分利用法律賦予的權限，把檔案遮好遮滿。

政治檔案條例的草案目前已在預告中，查看此次修正草案，固然在第十一條「政治檔案中所載公務員、證人、檢舉人及消息來源之姓名、化名、代號及職稱，應提供閱覽、抄錄或複製」，明文排除國家情報工作法第八條之規定，確實可以解決實務上不少檔案被情治單位胡亂遮掩的問題。但現行政治檔案另一個無法完全開放的原因，在於檔案被國安單位核定為「永久保密」。即便這一次修法草案，打算配合法務部修正國家機密保護法，將永久保密的機制取消，改以每十年檢討一次，但法務部草案的最大問題在於檢討次數沒有限制，導致實務上與既有的永久保密無異。

請繼續往下閱讀...

政治檔案條例既然作為檔案法的特別法，就應該針對「政治檔案」有特殊的規範，尤其是目前為外界所詬病的機密檔案，更應與國家機密保護法脫勾。政治檔案是還原歷史真相的基礎，不能允許國安單位再以混淆視聽的國家安全為由，阻礙檔案的開放。既然各界對於完整開放政治檔案都有高度共識，此次政治檔案條例修法，就應該直指問題的核心，對於超過卅年以上的檔案，就不能再有機密的問題。

（作者為文史工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法