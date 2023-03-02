自由廣場》談高鐵集電弓自動降弓故障

◎ 拱祥生

高鐵集電弓從一月廿五日至二二八連假一共發生六次集電弓無預警下降，造成列車短暫停駛及延誤事件。台灣高鐵除了尋求日本原廠川崎重工協助外，至今仍找不出確切原因。

簡言之，集電弓自動降弓裝置類似家庭用電保險絲與斷路器，維持車載設備集電弓和地面設備電車線、電桿等組成之弓網系統穩定運作保護裝置。要避免保護裝置非正常或過度頻繁驅動，就要檢視整個弓網系統每個環節，才有可能找出原因。

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目前六次列車自動降弓地點都位於新竹苗栗間短隧道處，南下、北上列車各有三次。前幾次異常降弓後，已鎖緊機械閥且更換新集電弓，同時高鐵通車已逾十六年，也未曾有如此密集異常降弓現象，和集電弓本身系統設計關係應不大，倒是可能和自動降弓裝置參數設定及事故地點系統和環境因素有關。

事故地點有不少長、短隧道，是否進出長、短隧道側風壓造成集電弓抗風翼效能降低？需要審視集電弓自動降弓裝置系統，是否有足夠監測數據驗證。但是過了苗栗站後，也有幾乎同數量長、短隧道交錯，況且該處風力環境基準值並不低。除了外在空氣動力因素，弓網系統中車輛與鐵道耦合震動影響因素，包含電桿懸臂結構因素，如隧道與非隧道段電桿整體勁度和電車線張力差異等，都會造成自動降弓裝置，在事故路段被驅動。

若是採用自動降弓參數調整，來避免安全運行條件下卻降弓，又要評估不會過於不保守，造成該降弓時不降弓危險。而參數調整一般需要原廠及足夠監測數據支持，如空氣動力因素就要有微氣候風壓監測數據佐證；耦合震動因素也要有執行監測與數值分析分析支持論證。

本次高鐵降弓異常事故，除了寄望車載設備原廠經驗，加強本土化軌道設備與環境基準數據監測，除了能解釋複雜系統行為，應是軌道技術本土化與安全運行，關鍵解方之一。

（作者為台灣省土木技師公會理事）

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